T.C. AKSARAY SULH HUKUK MAHKEMELERİ SATIŞ MEMURLUĞU
Giriş: 24.04.2025 - 00:00
T.C.
AKSARAY
AKSARAY
SULH HUKUK MAHKEMELERİ
SATIŞ MEMURLUĞU
2023/207 SATIŞ
TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI
2023/207 SATIŞ
TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI
Aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2023/207 SATIŞ sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.15/04/2025
1 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : Aksaray İli Merkez Şifahane Mah. 4338 Ada 4 Parsel
Yüzölçümü : 521 m2
İmar Durumu :Yok
Kıymeti : 7.750.000,00 TL
KDV Oranı : %10
Kaydındaki Şerhler: Ayrık nizam 4 kat
Yüzölçümü : 521 m2
İmar Durumu :Yok
Kıymeti : 7.750.000,00 TL
KDV Oranı : %10
Kaydındaki Şerhler: Ayrık nizam 4 kat
Artırma Bilgileri
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1.Artırma
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Başlangıç Tarih ve Saati : 13/10/2025 - 13:30
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Bitiş Tarih ve Saati : 20/10/2025 - 13:30
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2.Artırma
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Başlangıç Tarih ve Saati : 10/11/2025 - 13:30
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Bitiş Tarih ve Saati : 17/11/2025 - 13:30
(İİK m.114 ve m.126)
(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.
(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.