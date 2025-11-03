T.C. AKSARAY SULH HUKUK MAHKEMELERİ SATIŞ MEMURLUĞU
Giriş: 04.11.2025 - 00:00
T.C.
AKSARAY
AKSARAY
SULH HUKUK MAHKEMELERİ
SATIŞ MEMURLUĞU
2025/7 SATIŞ
2025/7 SATIŞ
TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI
Aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2025/7 SATIŞ sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.22/10/2025
1 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : Aksaray İli Merkez Taşpınar Kasabası/Erenler Mah. 384 Ada 4 Parsel
Yüzölçümü : 350,32 m2
İmar Durumu :Ayrık nizam 2 kat
Kıymeti : 860.700,00 TL
KDV Oranı : %10
Kaydındaki Şerhler:
Yüzölçümü : 350,32 m2
İmar Durumu :Ayrık nizam 2 kat
Kıymeti : 860.700,00 TL
KDV Oranı : %10
Kaydındaki Şerhler:
Artırma Bilgileri
|
1.Artırma
|
Başlangıç Tarih ve Saati : 06/01/2026 - 10:13
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bitiş Tarih ve Saati : 13/01/2026 - 10:13
|
2.Artırma
|
Başlangıç Tarih ve Saati : 06/02/2026 - 10:13
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bitiş Tarih ve Saati : 13/02/2026 - 10:13
2 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : Aksaray İli, Merkez Taşpınar Kasabası/Yeni Cami Mah.390 Ada 269Parsel
Yüzölçümü : 18.173,54 m2
İmar Durumu :Yok
Kıymeti : 727.000,00 TL
KDV Oranı : %10
Kaydındaki Şerhler:
Yüzölçümü : 18.173,54 m2
İmar Durumu :Yok
Kıymeti : 727.000,00 TL
KDV Oranı : %10
Kaydındaki Şerhler:
Artırma Bilgileri
|
1.Artırma
|
Başlangıç Tarih ve Saati : 06/01/2026 - 11:13
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bitiş Tarih ve Saati : 13/01/2026 - 11:13
|
2.Artırma
|
Başlangıç Tarih ve Saati : 06/02/2026 - 11:13
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bitiş Tarih ve Saati : 13/02/2026 - 11:13
3 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : Aksaray İli, Merkez Taşpınar Kasabası/Yeni Cami Mah. 480 Ada 24 Parsel
Yüzölçümü : 46,40 m2
İmar Durumu :Ayrık nizam 2 kat
Kıymeti : 33.000,00 TL
KDV Oranı : %10
Kaydındaki Şerhler:
Yüzölçümü : 46,40 m2
İmar Durumu :Ayrık nizam 2 kat
Kıymeti : 33.000,00 TL
KDV Oranı : %10
Kaydındaki Şerhler:
Artırma Bilgileri
|
1.Artırma
|
Başlangıç Tarih ve Saati : 06/01/2026 - 12:13
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bitiş Tarih ve Saati : 13/01/2026 - 12:13
|
2.Artırma
|
Başlangıç Tarih ve Saati : 06/02/2026 - 12:13
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bitiş Tarih ve Saati : 13/02/2026 - 12:13
4 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : Aksaray İli, Merkez Taşpınar Kasabası/Yeni Cami Mah.390 Ada 214Parsel
Yüzölçümü : 47.586,59 m2
İmar Durumu :Yok
Kıymeti : 4.044.000,00 TL
KDV Oranı : %10
Kaydındaki Şerhler:
Yüzölçümü : 47.586,59 m2
İmar Durumu :Yok
Kıymeti : 4.044.000,00 TL
KDV Oranı : %10
Kaydındaki Şerhler:
Artırma Bilgileri
|
1.Artırma
|
Başlangıç Tarih ve Saati : 06/01/2026 - 13:34
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bitiş Tarih ve Saati : 13/01/2026 - 13:34
|
2.Artırma
|
Başlangıç Tarih ve Saati : 06/02/2026 - 13:34
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bitiş Tarih ve Saati : 13/02/2026 - 13:34
(İİK m.114 ve m.126)
(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.
(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.