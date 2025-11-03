Habertürk
        Haberler Resmi İlanlar

        T.C. AKSARAY SULH HUKUK MAHKEMELERİ SATIŞ MEMURLUĞU

        İlandır
        Giriş: 04.11.2025 - 00:00
        T.C.
        AKSARAY
        SULH HUKUK MAHKEMELERİ
        SATIŞ MEMURLUĞU
        2025/7 SATIŞ

        TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI
        Aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2025/7 SATIŞ sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.22/10/2025
        1 NO'LU TAŞINMAZIN
        Özellikleri : Aksaray İli Merkez Taşpınar Kasabası/Erenler Mah. 384 Ada 4 Parsel
        Yüzölçümü : 350,32 m2
        İmar Durumu :Ayrık nizam 2 kat
        Kıymeti : 860.700,00 TL
        KDV Oranı : %10
        Kaydındaki Şerhler:
        Artırma Bilgileri
        1.Artırma
        Başlangıç Tarih ve Saati : 06/01/2026 - 10:13
        -----------------------------------------------------------------------------------------------------------
        Bitiş Tarih ve Saati : 13/01/2026 - 10:13
        2.Artırma
        Başlangıç Tarih ve Saati : 06/02/2026 - 10:13
        -----------------------------------------------------------------------------------------------------------
        Bitiş Tarih ve Saati : 13/02/2026 - 10:13
        2 NO'LU TAŞINMAZIN
        Özellikleri : Aksaray İli, Merkez Taşpınar Kasabası/Yeni Cami Mah.390 Ada 269Parsel
        Yüzölçümü : 18.173,54 m2
        İmar Durumu :Yok
        Kıymeti : 727.000,00 TL
        KDV Oranı : %10
        Kaydındaki Şerhler:
        Artırma Bilgileri
        1.Artırma
        Başlangıç Tarih ve Saati : 06/01/2026 - 11:13
        -----------------------------------------------------------------------------------------------------------
        Bitiş Tarih ve Saati : 13/01/2026 - 11:13
        2.Artırma
        Başlangıç Tarih ve Saati : 06/02/2026 - 11:13
        -----------------------------------------------------------------------------------------------------------
        Bitiş Tarih ve Saati : 13/02/2026 - 11:13
        3 NO'LU TAŞINMAZIN
        Özellikleri : Aksaray İli, Merkez Taşpınar Kasabası/Yeni Cami Mah. 480 Ada 24 Parsel
        Yüzölçümü : 46,40 m2
        İmar Durumu :Ayrık nizam 2 kat
        Kıymeti : 33.000,00 TL
        KDV Oranı : %10
        Kaydındaki Şerhler:
        Artırma Bilgileri
        1.Artırma
        Başlangıç Tarih ve Saati : 06/01/2026 - 12:13
        -----------------------------------------------------------------------------------------------------------
        Bitiş Tarih ve Saati : 13/01/2026 - 12:13
        2.Artırma
        Başlangıç Tarih ve Saati : 06/02/2026 - 12:13
        -----------------------------------------------------------------------------------------------------------
        Bitiş Tarih ve Saati : 13/02/2026 - 12:13
        4 NO'LU TAŞINMAZIN
        Özellikleri : Aksaray İli, Merkez Taşpınar Kasabası/Yeni Cami Mah.390 Ada 214Parsel
        Yüzölçümü : 47.586,59 m2
        İmar Durumu :Yok
        Kıymeti : 4.044.000,00 TL
        KDV Oranı : %10
        Kaydındaki Şerhler:
        Artırma Bilgileri
        1.Artırma
        Başlangıç Tarih ve Saati : 06/01/2026 - 13:34
        -----------------------------------------------------------------------------------------------------------
        Bitiş Tarih ve Saati : 13/01/2026 - 13:34
        2.Artırma
        Başlangıç Tarih ve Saati : 06/02/2026 - 13:34
        -----------------------------------------------------------------------------------------------------------
        Bitiş Tarih ve Saati : 13/02/2026 - 13:34
        (İİK m.114 ve m.126)
        (*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.
