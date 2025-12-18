Örnek No:55*

T.C.

AKSARAY SULH HUKUK MAHKEMELERİ SATIŞ MEMURLUĞU

2025/59 SATIŞ



TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI

Aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2025/59 SATIŞ sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.13/11/2025

1 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : Aksaray İl, Merkez İlçe, Kılıçarslan Mah. 752 Ada, 3 Parsel,

Yüzölçümü : 360,71 m2

İmar Durumu :Ayrık nizam 4 kat

Kıymeti : 6.370.000,00 TL

KDV Oranı : %20

Kaydındaki Şerhler:

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 07/01/2026 - 10:23

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bitiş Tarih ve Saati : 14/01/2026 - 10:23 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 05/02/2026 - 10:23

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bitiş Tarih ve Saati : 12/02/2026 - 10:23

2 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : Aksaray İl, Güzelyurt İlçe, Ihlara/Akpınar Mah. 283 Ada, 51 Parsel,

Yüzölçümü : 3.607,30 m2

İmar Durumu :Yok

Kıymeti : 673.000,00 TL

KDV Oranı : %10

Kaydındaki Şerhler: Kentsel sit alanıdır.

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 07/01/2026 - 11:23

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bitiş Tarih ve Saati : 14/01/2026 - 11:23 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 05/02/2026 - 11:23

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bitiş Tarih ve Saati : 12/02/2026 - 11:23

3 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : Aksaray İl, Güzelyurt İlçe, Ihlara/Karşıyaka Mah. 469 Ada, 2 Parsel,

Adresi : Aksaray İli, Güzelyurt İlçesi, Ihlara Kasabası/ Karşıyaka Mah.469 Ada 2 Parsel

Yüzölçümü : 576,19 m2

İmar Durumu :Yok

Kıymeti : 144.000,00 TL

KDV Oranı : %10

Kaydındaki Şerhler: Kentsel sit alanıdır.

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 07/01/2026 - 12:23

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bitiş Tarih ve Saati : 14/01/2026 - 12:23 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 05/02/2026 - 12:23

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bitiş Tarih ve Saati : 12/02/2026 - 12:23

4 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : Aksaray İl, Güzelyurt İlçe, Ihlara/Karşıyaka Mahalle/Köy, 469 Ada, 3 Parsel

Yüzölçümü : 43,53 m2

İmar Durumu :Yok

Kıymeti : 30.000,00 TL

KDV Oranı : %10

Kaydındaki Şerhler: Kentsel sit alanıdır.

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 07/01/2026 - 13:37

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bitiş Tarih ve Saati : 14/01/2026 - 13:37 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 05/02/2026 - 13:37

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bitiş Tarih ve Saati : 12/02/2026 - 13:37

5 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : Aksaray İl, Güzelyurt İlçe, Ihlara/Karşıyaka Mah. 474 Ada, 1 Parsel,

Yüzölçümü : 63,09 m2

İmar Durumu :Yok

Kıymeti : 25.000,00 TL

KDV Oranı : %10

Kaydındaki Şerhler: Kentsel sit alanıdır.

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 07/01/2026 - 14:37

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bitiş Tarih ve Saati : 14/01/2026 - 14:37 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 05/02/2026 - 14:37

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bitiş Tarih ve Saati : 12/02/2026 - 14:37

(İİK m.114 ve m.126)

(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.