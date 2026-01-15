T.C. AKSARAY SULH HUKUK MAHKEMELERİ SATIŞ MEMURLUĞU

Örnek No:55*

T.C.

AKSARAYSULH HUKUK MAHKEMELERİ

SATIŞ MEMURLUĞU

2024/182 SATIŞ

TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI

Aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2024/182 SATIŞ sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.02/01/2026

1 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : Aksaray İli Gülağaç İlçesi Camili örenköyü 165 Ada 39 Parsel

Yüzölçümü : 102.588,27 m2

İmar Durumu :Yok

Kıymeti : 4.615.000,00 TL

KDV Oranı : %10

Kaydındaki Şerhler: 3806 Sayılı Kanun 6. Maddesi.

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 04/03/2026 - 10:06

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bitiş Tarih ve Saati : 11/03/2026 - 10:06 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 03/04/2026 - 10:06

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bitiş Tarih ve Saati : 10/04/2026 - 10:06

(İİK m.114 ve m.126)

(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.