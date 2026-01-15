T.C. AKSARAY SULH HUKUK MAHKEMELERİ SATIŞ MEMURLUĞU
Giriş: 16.01.2026 - 00:00
Örnek No:55*
T.C.
AKSARAYSULH HUKUK MAHKEMELERİ
SATIŞ MEMURLUĞU
2024/182 SATIŞ
TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI
Aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2024/182 SATIŞ sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.02/01/2026
1 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : Aksaray İli Gülağaç İlçesi Camili örenköyü 165 Ada 39 Parsel
Yüzölçümü : 102.588,27 m2
İmar Durumu :Yok
Kıymeti : 4.615.000,00 TL
KDV Oranı : %10
Kaydındaki Şerhler: 3806 Sayılı Kanun 6. Maddesi.
Artırma Bilgileri
|
1.Artırma
|
Başlangıç Tarih ve Saati : 04/03/2026 - 10:06
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bitiş Tarih ve Saati : 11/03/2026 - 10:06
|
2.Artırma
|
Başlangıç Tarih ve Saati : 03/04/2026 - 10:06
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bitiş Tarih ve Saati : 10/04/2026 - 10:06
(İİK m.114 ve m.126)
(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.
