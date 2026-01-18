T.C. AKSARAY SULH HUKUK MAHKEMELERİ SATIŞ MEMURLUĞU
Giriş: 19.01.2026 - 00:00
AKSARAY SULH HUKUK MAHKEMELERİ SATIŞ MEMURLUĞU
2024/215 SATIŞ
TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI
Aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2024/215 SATIŞ sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.31/12/2025
1 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : Aksaray İli Sutanhanı İlçesi,Sultanhanı945 Ada 22 Parsel
Yüzölçümü : 1.043,57 m2
İmar Durumu :Bitişik nizam 4 kat
Kıymeti : 5.744.635,00 TL
KDV Oranı : %10
Kaydındaki Şerhler:
Artırma Bilgileri
|
1.Artırma
|
Başlangıç Tarih ve Saati : 24/02/2026 - 10:28
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bitiş Tarih ve Saati : 03/03/2026 - 10:28
|
2.Artırma
|
Başlangıç Tarih ve Saati : 27/03/2026 - 10:28
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bitiş Tarih ve Saati : 03/04/2026 - 10:28
(İİK m.114 ve m.126)
(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.
