T.C.

AKSARAY SULH HUKUK MAHKEMELERİ SATIŞ MEMURLUĞU

2024/215 SATIŞ

TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI

Aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2024/215 SATIŞ sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.31/12/2025

1 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : Aksaray İli Sutanhanı İlçesi,Sultanhanı945 Ada 22 Parsel

Yüzölçümü : 1.043,57 m2

İmar Durumu :Bitişik nizam 4 kat

Kıymeti : 5.744.635,00 TL

KDV Oranı : %10

Kaydındaki Şerhler:

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 24/02/2026 - 10:28

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bitiş Tarih ve Saati : 03/03/2026 - 10:28 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 27/03/2026 - 10:28

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bitiş Tarih ve Saati : 03/04/2026 - 10:28

(İİK m.114 ve m.126)

(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.