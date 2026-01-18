Habertürk
Habertürk
        T.C. AKSARAY SULH HUKUK MAHKEMELERİ SATIŞ MEMURLUĞU

        İlandır
        Giriş: 19.01.2026 - 00:00
        T.C.
        AKSARAY SULH HUKUK MAHKEMELERİ SATIŞ MEMURLUĞU
        2024/215 SATIŞ
        TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI
        Aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2024/215 SATIŞ sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.31/12/2025
        1 NO'LU TAŞINMAZIN
        Özellikleri : Aksaray İli Sutanhanı İlçesi,Sultanhanı945 Ada 22 Parsel
        Yüzölçümü : 1.043,57 m2
        İmar Durumu :Bitişik nizam 4 kat
        Kıymeti : 5.744.635,00 TL
        KDV Oranı : %10
        Kaydındaki Şerhler:
        Artırma Bilgileri
        1.Artırma
        Başlangıç Tarih ve Saati : 24/02/2026 - 10:28
        Bitiş Tarih ve Saati : 03/03/2026 - 10:28
        2.Artırma
        Başlangıç Tarih ve Saati : 27/03/2026 - 10:28
        Bitiş Tarih ve Saati : 03/04/2026 - 10:28
        (İİK m.114 ve m.126)
        (*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.
