T.C. AKSARAY SULH HUKUK MAHKEMELERİ SATIŞ MEMURLUĞU

T.C. Örnek No:55*

AKSARAY

SULH HUKUK MAHKEMELERİ

SATIŞ MEMURLUĞU

2025/274 SATIŞ



TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI

aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2025/274 SATIŞ sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.20/07/2026

1 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri :: Aksaray İli Merkez İlçesi Taşpazar Mahallesi4525 Ada 1 Parsel

Yüzölçümü : 820 m2

İmar Durumu :Ayrık nizam 6 kat, Taks: 0,30, Kask:1,80

Kıymeti : 17.533.500,00 TL

KDV Oranı : %10

Kaydındaki Şerhler:

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 30/09/2026 - 10:11

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Bitiş Tarih ve Saati : 07/10/2026 - 10:11 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 29/10/2026 - 10:11

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Bitiş Tarih ve Saati : 05/11/2026 - 10:11

(İİK m.114 ve m.126)

(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.