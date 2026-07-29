T.C. AKSARAY SULH HUKUK MAHKEMELERİ SATIŞ MEMURLUĞU
Giriş: 29 Temmuz 2026 - 23:50
T.C. Örnek No:55*
AKSARAY
AKSARAY
SULH HUKUK MAHKEMELERİ
SATIŞ MEMURLUĞU
2025/274 SATIŞ
TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI
aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2025/274 SATIŞ sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.20/07/2026
1 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri :: Aksaray İli Merkez İlçesi Taşpazar Mahallesi4525 Ada 1 Parsel
Yüzölçümü : 820 m2
İmar Durumu :Ayrık nizam 6 kat, Taks: 0,30, Kask:1,80
Kıymeti : 17.533.500,00 TL
KDV Oranı : %10
Kaydındaki Şerhler:
Yüzölçümü : 820 m2
İmar Durumu :Ayrık nizam 6 kat, Taks: 0,30, Kask:1,80
Kıymeti : 17.533.500,00 TL
KDV Oranı : %10
Kaydındaki Şerhler:
Artırma Bilgileri
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1.Artırma
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Başlangıç Tarih ve Saati : 30/09/2026 - 10:11
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Bitiş Tarih ve Saati : 07/10/2026 - 10:11
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2.Artırma
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Başlangıç Tarih ve Saati : 29/10/2026 - 10:11
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Bitiş Tarih ve Saati : 05/11/2026 - 10:11
(İİK m.114 ve m.126)
(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.
(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.