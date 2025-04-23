T.C.

AKYAZI

2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

ESAS NO : 2025/84, 85,86, 87, 88 ve 89 Esas



KAMULAŞTIRMA İLANI



Davacı Karayolları Genel Müdürlüğü vekili tarafından Mahkememizde;

2025/84 Esas sayılı dosyası ile Sakarya ili Akyazı ilçesi Çıldırlar Mah 0 ada 339 parsel sayılı taşınmazın,

2025/85 Esas sayılı dosyası ile Sakarya ili Akyazı ilçesi Çıldırlar Mah 0 ada 284 parsel sayılı taşınmazın,

2025/86 Esas sayılı dosyası ile Sakarya ili Akyazı ilçesi Çıldırlar Mah 0 ada 355 parsel sayılı taşınmazın,

2025/87 Esas sayılı dosyası ile Sakarya ili Akyazı ilçesi Çıldırlar Mah 0 ada 336 parsel sayılı taşınmazın,

2025/88 Esas sayılı dosyası ile Sakarya ili Akyazı ilçesi Çıldırlar Mah 0 ada 354 parsel sayılı taşınmazın,

2025/89 Esas sayılı dosyası ile Sakarya ili Akyazı ilçesi Çıldırlar Mah 0 ada 353 parsel sayılı taşınmazların bir kısımlarının kamulaştırılması yönünde dava açılmış olup,

İlan tarihinden itibaren 30 gün içerisinde kamulaştırma işlemine karşı idari yargıda Karayolları Genel Müdürlüğüne karşı iptal veya adli yargıda maddi hatalara karşı düzeltim davası açılabileceği, ilan tarihinden itibaren 30 gün içinde idari yargıda kamulaştırma işlemine karşı dava açıldığı ve yürütmenin durdurulması kararı alındığı belgelenmediği takdirde kamulaştırma işlemlerinin kesinleşeceği ve mahkememizce tespit edilecek kamulaştırma bedeli üzerinden taşınmaz malın kamulaştırma yapan idare adına tescil edileceği, mahkememizce tespit edilecek kamulaştırma bedelinin hak sahipleri adına Vakıflar Bankası Akyazı Şubesine yatırılacağı, konuya ve taşınmaz malın değerine ilişkin tüm savunma ve delillerin ilan tarihinden itibaren 10 gün içinde mahkememize yazılı olarak bildirilmesi gerektiği ilan olunur. 21.04.2025