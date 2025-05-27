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        T.C. AKYAZI 3. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

        İlandır
        Giriş: 28.05.2025 - 00:00
        T.C.
        AKYAZI
        3. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

        ESAS NO : 2025/24, 25, 26 D.İş


        ACELE KAMULAŞTIRMA İLANI


        Davacı Akyazı Belediye Başkanlığı vekili tarafından Mahkememizde;
        2025/24 D.iş sayılı dosyası ile Sakarya ili Akyazı ilçesi İnönü Mah. 77 ada 28 parsel sayılı taşınmazın,
        2025/25 D.iş sayılı dosyası ile Sakarya ili Akyazı ilçesi İnönü Mah. 77 ada 38 parsel sayılı taşınmazın,
        2025/26 D.iş sayılı dosyası ile Sakarya ili Akyazı ilçesi İnönü Mah. 77 ada 36 parsel sayılı taşınmazın acele kamulaştırılması yönünde dava açılmış olup,
        İlan tarihinden itibaren 30 gün içerisinde acele kamulaştırma işlemine karşı idari yargıda Akyazı Belediye Başkanlığına karşı iptal veya adli yargıda maddi hatalara karşı düzeltim davası açılabileceği, ilan tarihinden itibaren 30 gün içinde idari yargıda acele kamulaştırma işlemine karşı dava açıldığı ve yürütmenin durdurulması kararı alındığı belgelenmediği takdirde kamulaştırma işlemlerinin kesinleşeceği ve mahkememizce tespit edilecek acele kamulaştırma bedeli üzerinden taşınmaz malın acele kamulaştırma yapan idare adına tescil edileceği, mahkememizce tespit edilecek acele kamulaştırma bedelinin hak sahipleri adına Vakıflar Bankası Akyazı Şubesine yatırılacağı, konuya ve taşınmaz malın değerine ilişkin tüm savunma ve delillerin ilan tarihinden itibaren 10 gün içinde mahkememize yazılı olarak bildirilmesi gerektiği ilan olunur.29/04/2025

        #ilangovtr
        #Basın no ILN02231318