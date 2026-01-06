Habertürk
        Haberler Resmi İlanlar

        T.C. AKYURT(SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞU

        İlandır
        Giriş: 07.01.2026 - 00:00

        Örnek No:55*

        T.C.
        AKYURT(SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞU
        2025/5 SATIŞ

        TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI


        Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2025/5 SATIŞ sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.
        Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:
        1 NO'LU TAŞINMAZIN
        Özellikleri : Ankara ili Akyurt İlçesi Çınar Mahallesinde bulunan 2010 ada 9 parsel sayılı arsa vasfında taşınmaz toplam 28575,00 m2 olup, taşınmazın kuzey ve kuzey batı kısmının yola cephesinin olduğu, bu yoldan parsele ulaşıldığı, üzerinde keşif tarihi itibariyle herhangi bir yapı ve ağacın bulunmadığı, taşınmazın yamuk dikdörtgen şeklinde olduğu, taşınmazın belediye hizmetlerinden yararlanabileceği ulaşımın özel ve toplu taşım araçları ile sağlanabileceği, her türlü yapılaşmaya uygun olduğu, parselin 1/1000 ölçekli uygulama imar planı kapsamında kullanım amacının sanayi ve depolama alanı olarak belirlendiği, sair hususların bilirkişi raporunda tespit edildiği anlaşılmaktadır.
        Adresi : Ankara İli Akyurt İlçesi Çınar Mah. 2010 Ada 9 ParselAkyurt / ANKARA
        Yüzölçümü : 28.575,00 m2
        İmar Durumu :Var
        Kıymeti : 114.300.000,00 TL
        KDV Oranı : %10
        Kaydındaki Şerhler: Kaydındaki gibidir.
        Artırma Bilgileri

        1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 01/04/2026 - 10:06
        -----------------------------------------------------------------------------------------------------------
        Bitiş Tarih ve Saati : 08/04/2026 - 10:06
        2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 06/05/2026 - 10:06
        -----------------------------------------------------------------------------------------------------------
        Bitiş Tarih ve Saati : 13/05/2026 - 10:06

        29/12/2025

        (İİK m.114 ve m.126)
        (*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.

        #ilangovtr
        #Basın no ILN02374114