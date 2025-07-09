T.C. ALANYA 1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

T.C. ALANYA 1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

İ L A N



ESAS NO : 2024/262 Esas



Davacı Ayşe Uyar tarafından davalılar Maliye Hazinesine karşı Antalya ili, Alanya ilçesi, Türkler Mah. 234 Ada 1 parselin kuzeyi, batısı ve güneyinde kalan taşınmaz ve üzerinde portakal ve çeşitli ağaçlar ile 2 adet seraların bulunduğu, seraların bir tanesinin 234 Ada 1 parsel içerisindeki seranın devamı olduğu taşınmaz içerisinde yapı olmayan kısımların, ağaç fidanları, bir adet sulama havuzu bulunan toplam 5.917,97 m² miktarındaki taşınmazın, malik sıfatıyla nizasız ve fasılasız olarak kendisine ait olduğuna ilişkin ve adına tescili talebine ilişkin dava açıldığı anlaşılarak tarafları ve nitelikleri belirtilen dava konusu yer hakkında hak iddia edenlerin Mahkememizin 2024/262 Esas sayılı dosyasına başvurmaları gereği ilan olunur.