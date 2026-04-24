T.C. ALANYA 1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

T.C.ALANYA 1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN



ESAS NO : 2026/132 Esas

Davacı Safiye Durak tarafından davalı Maliye Hazinesi'nekarşı Antalya İli, Alanya İlçesi, Alara Mahallesi,113 ada 346 parselin davacıya malik sıfatıyla nizasız ve fasılasız olarak kocasından, kocasına da kocasının üst soylarından kaldığından bahisle, işbu yerlerin kendisine ait olmakla ve kendisi adına tapuya tescili talebine ilişkin dava açıldığı anlaşılarak tarafları ve nitelikleri belirtilen dava konusu yer hakkında hak iddia edenlerin Mahkememizin 2026/132 Esas sayılı dosyasına başvurmaları gereğiilan olunur.20/04/2026