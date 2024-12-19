T.C.

ALANYA

2. AİLE MAHKEMESİ

Sayı : 2024/467 Esas



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Davacı SELEN LEJS ile Davalı VLADIMIR LEJS arasında mahkememizde görülmekte olan Boşanma (Evlilik Birliğinin Temelinden Sarsılması Nedeni İle Boşanma (Çekişmeli)) davası nedeniyle;

HMK 139. Maddesi uyarınca, sulh için gerekli hazırlığı yapması, 27/03/2025 günü saat 09:40'da yapılacak ön inceleme duruşmasına gelmediği ve karşı tarafın yargılamaya devam etmek istemesi halinde yokluğunda yapılan işlemlere itiraz edemeyeceği, iş bu tebliğinden itibaren 2 haftalık kesin süre içerisinde dilekçelerinde gösterdiği ancak henüz sunmadığı belgeleri ibraz etmediği veya başka yerden getirilecek belgelerin getirilmesi amacıyla gerekli açıklamayı yapmadığı taktirde o delile dayanmaktan vazgeçmiş sayılacağı hususu Davalı VLADIMIR LEJS'e ön inceleme duruşma gün ve saatinin tebliği yerine geçmek üzere İLANEN TEBLİĞ olunur.