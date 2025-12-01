Örnek No:55*

T.C.

ALANYA

2. (SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞU

2024/13 SATIŞ

TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2024/13 SATIŞ sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:

1 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : Antalya İl, Alanya İlçe, SEKİ Mahalle/Köy, Karagedik Mevkii, 110 Ada, 19 Parsel, Satışa konu taşınma ...

Adresi : Satışa Konu Taşınmaz Antalya İli Alanya İlçesi Seki Mah. Karagedik Mevkii 110 Ada 19 Parsel Sayılı Taşınmaz Alanya / ANTALYA

Yüzölçümü : 12.246,08 m2

İmar Durumu :Yok

Kıymeti : 42.861.280,00 TL

KDV Oranı : %10

Kaydındaki Şerhler: Diğer : Taşınmazın 2.301,28 m2 lik kısmı 1. derece, 9.944,80 m2 lik kısmı da 3. derece sit alanında kalmakta

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 08/01/2026 - 10:23

Bitiş Tarih ve Saati : 15/01/2026 - 10:23 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 03/02/2026 - 10:23

Bitiş Tarih ve Saati : 10/02/2026 - 10:23

27/11/2025

(İİK m.114 ve m.126)

(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.