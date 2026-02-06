Örnek No:55*

T.C.

ALANYA

2. (SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞU

2025/4 SATIŞ

TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2025/4 SATIŞ sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:

1 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : Alanya İlçesi Okurcalar Mah. Sarıağalaar Mevkii 209 Ada 70 Parsel Eski (210 Ada 3 Parsel) Alanya / ANTALYA

Yüzölçümü : 25.738,87 m2

İmar Durumu :Yok

Kıymeti : 17.032.750,00 TL

KDV Oranı : Satışa konu taşınmazda; 122 m2 oturum alanlı yapının mesken olarak kullanılan kısmı ile bahçesine isabet eden bedel üzerinden %1, depo ve ahır bedeli üzerinden %20,kalan tarla bedeli üzerinden %10 oranında alınacaktır.

Kaydındaki Şerhler:

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 26/03/2026 - 10:11

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bitiş Tarih ve Saati : 02/04/2026 - 10:11 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 21/04/2026 - 10:11

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bitiş Tarih ve Saati : 28/04/2026 - 10:11

31/01/2026

(İİK m.114 ve m.126)

(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.