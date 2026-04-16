Örnek No:55*

T.C.

ALANYA

2. (SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞU

2025/28 SATIŞ



TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2025/28 SATIŞ sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:

1 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : Satışa Konu Olan Taşınmaz; Antalya İli, Alanya İlçesi, Yaylalı Mahallesi, 136 Ada 51 Parsel Numaralı Alanya / ANTALYA

Yüzölçümü : 2.572,59 m2

İmar Durumu :Yok

Kıymeti : 19.239.680,00 TL

KDV Oranı : %10

Kaydındaki Şerhler:

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 03/06/2026 - 10:34

Bitiş Tarih ve Saati : 10/06/2026 - 10:34 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 01/07/2026 - 10:34

Bitiş Tarih ve Saati : 08/07/2026 - 10:34

11/04/2026

(İİK m.114 ve m.126)

(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.