T.C. ALANYA 2. (SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞU
Giriş: 10 Haziran 2026 - 23:50
Örnek No:55*
T.C.
ALANYA
2. (SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞU
2026/11 SATIŞ
TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI
ALANYA
2. (SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞU
2026/11 SATIŞ
TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI
Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2026/11 SATIŞ sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.
Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:
1 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : Antalya İli Alanya İlçesi Yaylalı Mah. 249 Ada 36 Parsel Alanya / ANTALYA
Yüzölçümü : 1.662,19 m2
İmar Durumu :Yok
Kıymeti : 11.801.549,00 TL
KDV Oranı : %10
Kaydındaki Şerhler:
Artırma Bilgileri
|1.Artırma
|Başlangıç Tarih ve Saati : 04/08/2026 - 10:08
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Bitiş Tarih ve Saati : 11/08/2026 - 10:08
|2.Artırma
|Başlangıç Tarih ve Saati : 01/09/2026 - 10:08
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Bitiş Tarih ve Saati : 08/09/2026 - 10:08
07/06/2026
(İİK m.114 ve m.126)
(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.