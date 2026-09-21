Örnek No:55*

T.C.

ALANYA

2. (SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞU

2026/6 SATIŞ



TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2026/6 SATIŞ sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.



Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:



1 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : Antalya İli Alanya İlçesi Kızılcaşehir Mah. 107 Ada 15 Parsel Alanya / ANTALYA

Yüzölçümü : 641,40 m2

İmar Durumu :Yok

Kıymeti : 4.750.000,00 TL

KDV Oranı : %10

Kaydındaki Şerhler:

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 27/10/2026 - 10:49

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Bitiş Tarih ve Saati : 03/11/2026 - 10:49 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 25/11/2026 - 10:49

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Bitiş Tarih ve Saati : 02/12/2026 - 10:49

2 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : Antalya İli Alanya İlçesi Kızılcaşehir Mah. 107 Ada 17 Parsel Alanya / ANTALYA

Yüzölçümü : 156,79 m2

İmar Durumu :Yok

Kıymeti : 1.200.000,00 TL

KDV Oranı : %10

Kaydındaki Şerhler:

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 27/10/2026 - 12:12

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Bitiş Tarih ve Saati : 03/11/2026 - 12:12 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 25/11/2026 - 12:12

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Bitiş Tarih ve Saati : 02/12/2026 - 12:12

3 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : Antalya İli Alanya İlçesi Obaalacami Mah. 129 Ada 88 Parsel Alanya / ANTALYA

Yüzölçümü : 828,26 m2

İmar Durumu :Yok

Kıymeti : 1.500.000,00 TL

KDV Oranı : %10

Kaydındaki Şerhler:

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 27/10/2026 - 14:52

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Bitiş Tarih ve Saati : 03/11/2026 - 14:52 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 25/11/2026 - 14:52

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Bitiş Tarih ve Saati : 02/12/2026 - 14:52

10/09/2026 (İİK m.114 ve m.126)

(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.