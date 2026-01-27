T.C.

ALANYA

3. AİLE MAHKEMESİ



Sayı : 2024/53 Esas

22.12.2025



-İLAN METNİ-

Davacı SONGÜL DAĞDEVİRAN BEL ile Davalı TUFAN BEL arasında mahkememizde görülmekte olan Mal Rejiminden Kaynaklanan Davalar (Katılma Alacağı) davası nedeniyle; 01.01.1975 doğumlu,davalı TUFAN BEL'e (TC:31505458584)tahkikat duruşmasının ilanen tebliğine karar verilmiş olup,Davalı TUFAN BEL'e;“HMK 147/2 maddesi gereğince, belirlenen gün ve saatte geçerli bir özrünüz olmadan mahkemede hazır bulunmadığınız takdirde duruşmaya yokluğunda devam edileceği ve yapılan işlemlere itiraz edemeyeceğiniz ihtar olunur." ihtarı ile;

"HMK 186/1 maddesi uyarınca sözlü yargılama için tayin olunan gün ve saatte mahkemede hazır bulunmanız, belirlenen gün ve saatte hazır bulunmadığınız takdirde yokluğunuzda hüküm verileceği hususu, ihtar olunur." ihtaratı ekli;

(tahkikat duruşma tarihi:01/04/2026 günü saat:09:31) tahkikat duruşma gününü bildirir tebligatın HMK 147/2 maddesi ve HMK 186/1 maddeleri gereğince ilanen tebliğ olunur.22.12.2025