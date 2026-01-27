Habertürk
        Haberler Resmi İlanlar

        T.C. ALANYA 3. AİLE MAHKEMESİ

        İlandır
        Giriş: 28.01.2026 - 00:00
        T.C.
        ALANYA
        3. AİLE MAHKEMESİ

        Sayı : 2024/53 Esas
        22.12.2025

        -İLAN METNİ-

        Davacı SONGÜL DAĞDEVİRAN BEL ile Davalı TUFAN BEL arasında mahkememizde görülmekte olan Mal Rejiminden Kaynaklanan Davalar (Katılma Alacağı) davası nedeniyle; 01.01.1975 doğumlu,davalı TUFAN BEL'e (TC:31505458584)tahkikat duruşmasının ilanen tebliğine karar verilmiş olup,Davalı TUFAN BEL'e;“HMK 147/2 maddesi gereğince, belirlenen gün ve saatte geçerli bir özrünüz olmadan mahkemede hazır bulunmadığınız takdirde duruşmaya yokluğunda devam edileceği ve yapılan işlemlere itiraz edemeyeceğiniz ihtar olunur." ihtarı ile;
        "HMK 186/1 maddesi uyarınca sözlü yargılama için tayin olunan gün ve saatte mahkemede hazır bulunmanız, belirlenen gün ve saatte hazır bulunmadığınız takdirde yokluğunuzda hüküm verileceği hususu, ihtar olunur." ihtaratı ekli;
        (tahkikat duruşma tarihi:01/04/2026 günü saat:09:31) tahkikat duruşma gününü bildirir tebligatın HMK 147/2 maddesi ve HMK 186/1 maddeleri gereğince ilanen tebliğ olunur.22.12.2025

        #ilangovtr
        #Basın no ILN02388947