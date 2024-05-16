T.C. ALANYA 3. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

T.C. ALANYA 3. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

KAMULAŞTIRMA İLAN VE DAVA DİLEKÇESİNİN TEBLİĞ DUYURUSU

Davacı TEİAŞ Genel Müdürlüğü vekili tarafından aşağıda esas numarası yazılı dosyada davalı sütununda isimi belirtilen kişi hakkında açılan Kamulaştırma bedelinin tespiti ve tescil davasının verilen ara kararı uyarınca;

1-DAVA DİLEKÇESİNİN ÖZETİ: Davacı TEİAŞ Genel Müdürlüğü vekili aşağıda parsel, maliki, cinsi, irtifak, pilon ve kamulaştırma miktarı gösterilen taşınmazın tapuda kayıtlı olduğunu, 2942 Sayılı Kanunun 4650 sayılı kanun ile değişik 8. ve 10. maddeleri gereğince Kamulaştırma bedelinin tespiti ve tescil ile taşınmazın kamulaştırılan kısmının 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunun 45. Maddesi uyarınca TEİAŞ Genel Müdürlüğü adına tescili talep edilmiş olup;

2- a)Antalya İli, Alanya İlçesi, Payallar mahallesinde kain aşağıda tabloda verilen taşınmazın TEİAŞ Genel Müdürlüğü tarafından kamulaştırılacağı,

b)2942 Sayılı Kanunun 10. maddesi gereğince mahkememizce yapılacak tebliğ gününden itibaren kendilerine tebligat yapılamayanlara tebliğ yerine geçmek üzere kamulaştırılan taşınmazlar üzerine hak iddia edenlerin ilan tarihinden itibaren 30 gün içinde İdari Yargıda iptal ve maddi hatalara karşıda Adli Yargıda düzeltme davası açmaları,

c)Açılacak davalarda husumetin TEİAŞ Genel Müdürlüğü'ne yöneltileceği,

d)Belirtilen sürede kamulaştırma işlemine karşı idari yargıda iptal davası açanların, dava açtıkları ve yürütmenin durdurulması kararı aldıklarını belgelendirmedikleri takdirde kamulaştırma işleminin kesinleşeceği ve mahkemece tespit edilen kamulaştırma bedeli üzerinden taşınmaz malın TEİAŞ Genel Müdürlüğü'ne adına tescil edileceği;

e)Mahkemece tespit edilen kamulaştırma bedelinin hak sahibi adına Vakıflar Bankası Alanya Şubesine yatırılacağı;f)Konuyu taşınmaz malın değerine ilişkin tüm savunma ve delillerini ilan tarihinden itibaren 10 gün içinde mahkememize bildirmeleri gereği;

3- a)Duruşma gününün 11/11/2024 günü saat 10:15'daolacağı;

b)Hak sahiplerinin belirtilen gün ve saatte geçerli bir özrü olmaksızın duruşmaya gelmediği ve kendilerini vekil ile temsil ettirmedikleri takdirde yargılamaya yokluklarında devam edileceği ve karar verileceği hususu 7201 Sayılı Kanun 28. ve 2942 Sayılı Kanun değişik 10. maddesi gereğince davalıya davetiye yerine geçmek üzere dava dilekçesinin özeti ile kamulaştırma işlemi ile bilgileri ilanen tebliğ olunur.

Dosya no Davalı Ad Soyad İlçe Mahalle Ada Parsel Vasfı Davalının Hisse Oranı Kamulaştırılacak Alan 2022/189 Abdullah Karaduman ve arkadaşları Alanya Payallar 507 6 Arsa 78,94 m2