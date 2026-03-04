Canlı
        T.C. ALANYA 5. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

        İlandır
        Giriş: 05.03.2026 - 00:00
        İ L A N
        T.C. ALANYA 5. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN / BAŞKANLIĞINDAN

        ESAS NO : 2025/44 Esas
        DAVALILAR : Abdi Aksoy ve diğerleri


        Davacı Şenol Aksoy tarafından 21/02/2025 tarihli dilekçesi ile davalılar Abdi Aksoy ve diğerleri aleyhine mirasçılık belgesinin iptali davası açıldığı, davalı Abdi Aksoy'un yurt dışında ikamet ettiği, davacı vekili tarafından mahkememize bildirilen ve yapılan yurt dışı tebligatının ilgili kişiye ulaşılamadığından bahisle tebliğ edilemedi, yapılan adres araştırmalarında davalı adı geçenin tebligata yarar açık adresine ulaşılamadığı, bu nedenle dava dilekçesi, tensip zaptının ilanen tebliğine karar verilmiştir.
        Dava dilekçesine;"dava dilekçesinin tebliğinden itibaren 2 hafta içerisinde HMK'nın 129.maddesinde belirtilen şekilde cevap dilekçenizi ve varsa tüm delillerinizi Mahkememize ibraz etmeniz, bu sürede cevap dilekçenizi ibraz etmediğiniz takdirde davacının dava dilekçesinde ileri sürdüğü tüm vakıaların tamamını inkar etmiş sayılacağınız HMK'nın 122., 123., 127., 128. ve 131.maddeleri gereğince ihtar olunur."
        Davalı Abdi Aksoy'aİşbu ilan yayınlandığı tarihten yedi gün sonra tebliğ yapılmış sayılacaktır.

