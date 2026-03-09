T.C. ALANYA 7. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

T.C.ALANYA 7. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN



İ L A N

ESAS NO : 2024/168 Esas



"Antalya ili, Alanya ilçesi, Okurcalar Mahallesinde kain, batısında ve güneyinde tapu harici tarımsal kullanılan taşınmazlar, doğusunda devlet ormanı, kuzeyinde 157 ada 1 parsel sayılı taşınmazlarla sınırı bulunan 11.087,86 m²'lik tapulama harici yer üzerinde hak iddia edenlerin ilan tarihinden itibaren 3 ay içinde mahkememizin 2024/168 Esas sayılı dosyasına dilekçe sunmaları gerektiği, aksi takdirde yargılama neticesinde şartları oluşmuş ise bu yerin davacı Halis İnce adına tapuya tescil edilebileceği ilan olunur."