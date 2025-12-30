T.C. ALANYA 8. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

İLAN

T.C. ALANYA 8. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

ESAS NO : 2024/129 Esas

Davacı Sedre Güneş İnşaat Tur.İşl.Tic.Paz.Ltd Ştiile davalılar Tamer Yalçın ve diğerleri aleyhine açılan Alacak davasının yapılan yargılaması sırasında, Dahili davalılar Attıla Szoernyı, Gabor Janos Vesztergombı,Dalma Bernadett Vesztergombı Fatıma Zohra El Achchab, Lhoussaıne Lakbır ve Dıeter Schmıd'in belirtilen adresine tebligat yapılamadığından ve geçerli adreslerinin İlçe Göç İdaresinden, İlçe Nüfus Müdürlüğünden ve zabıtacada tespit edilemediğinden,dava dilekçesi, dahili dava dilekçesi ve bilirkişi kök ve ek raporunun ilanen yapılmasına karar verilmiştir.Dahili davalılar Attıla Szoernyı, Gabor Janos Vesztergombı, Dalma Bernadett Vesztergombı Fatıma Zohra El Achchab, Lhoussaıne Lakbır ve Dıeter Schmıd'e dava dilekçesi, dahili dava dilekçesi ve bilirkişi kök ve ek raporunu ile duruşma günü 25/02/2026 günü saat 09.20'de duruşmaya gelmediği veya gelip de davayı takip etmediği takdirde dosyanın işlemden kaldırılacağı, diğer tarafın yargılamaya devam etmek istemesi durumunda yokluğunda yapılan işlemlere itiraz edemeyeceği ve diğer tarafın muvafakati olmadan iddia ve savunmasını genişletebileceği yahut değiştirebileceği ilanen tebliğ olunur.