T.C. ALANYA 8. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

İLAN



T.C.ALANYA 8. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

Davacı TEİAŞ vekili tarafından aşağıda ismi yazılıdavalılar aleyhine mahkememize açılan Kamulaştırma Bedelinin tespiti ve tescil davasında; Kamulaştırma Kanunun 4650 SK.ile değişik 10.maddesi hükmü gereğince tensiben verilen karar uyarınca; aşağıda bilgileri yazılı taşınmazlarda davacı idarenin kararı ile belli kısımların kamulaştırılmasına karar verdiği, kıymet takdir komisyonu tarafından belirlenen bedeli aşmamak kaydıyla pazarlıkla satın alınması için anlaşma sağlanamadığından kamulaştırma bedelinin tespiti ve taşınmazın idare adına tescili için mahkememize iş bu davanın açıldığı ve mahkememizce yapılacak yargılama sonunda kamulaştırılacak taşınmazın belirlenecek kamulaştırma bedelinin 4650.SK gereğince saptanmasını müteakip kamulaştırma bedelinin ilgililer adına Vakıf Bankası T.A.O Alanya Şubesine yatırılmasına ve bedelin yatırılması üzerine de taşınmazın idare adına tesciline karar verilebileceği hususu Kamulaştırma Kanunun 4650 SK ile değişik 10.maddesi hükmü gereğince İLAN OLUNUR.

ESAS NO DAVALI İLÇE MAHALLE ADA PARSEL 2026/72 İbrahim Hakkı Cunas Alanya Çamlıca 280 15, 16 2026/73 Meral Özdemir Alanya Çamlıca 418 22, 26 2026/75 Fatma Bekci Alanya Çamlıca 282 2 2026/76 Nurettin Aşkar Alanya Çamlıca 458 25 2026/77 Kerim Akın Alanya Çamlıca 462 26 2026/78 Ummuhani Ünalan Alanya Çamlıca 471 19 2026/79 Nejla Aydın Alanya Çamlıca 498 4 2026/80 Volkan Namal Alanya Çamlıca 502 1 2026/81 Ayşe Uysal ve diğerleri Alanya Çamlıca 658 40 2026/82 Emine Örkmen Alanya Saburlar 104 193, 24 2026/83 Rukiye Ayaz Alanya Saburlar 104 33 2026/84 Fatma Bakırcıoğlu Alanya Saburlar 108 101 2026/85 Ayşe Karataş ve diğerleri Alanya Saburlar 108 46 2026/86 Yunus Özkan ve diğerleri Alanya Saburlar 108

104 81,105,118

191 2026/87 Hatice Özden Alanya Saburlar 115 36 2026/88 Fatma Kaya Alanya Mahmutseydi 423 171 2026/89 Ali Yiğit Alanya Mahmutseydi 478 1 2026/90 Soner Uçar Alanya Güneyköy 143 1 2026/91 Adem Önal Alanya Güneyköy 164 3 2026/92 Mustafa Yılmaz Alanya Güneyköy 169 1 2026/93 Hasan Hüddoğlu Alanya Güneyköy 173 6 2026/94 Ali Ulukaya Alanya Güneyköy 196 47 2026/95 Fatma Arslan Alanya Güneyköy 199 51 2026/96 Yılmaz Gökce Alanya Yaylalı 101 180 2026/97 Nazlı Say ve diğerleri Alanya Yaylalı 101 17 2026/98 Ayşe Ak ve diğerleri Alanya Mahmutlar 189 2026/99 Ahmet Kısa ve diğerleri Alanya Mahmutlar 141 2026/100 Lokman Çalış Alanya Kocaoğlanlı 120 20 2026/103 Emin Yıldırım Alanya Güneyköy 199 31 2026/104 Alaittin Bülbül Alanya Mahmutseydi 416 83 2026/109 Yaşar Karakan Alanya Değirmendere 110 4 2026/110 Nuri Karakan ve diğerleri Alanya Değirmendere 102 1 2026/111 Yaşar Karakan Alanya Değirmendere 110 44, 32 2026/112 Ummuhani Bargaç Alanya Değirmendere 110 76 2026/113 Ahmet Sefer ve diğerleri Alanya Değirmendere 110 2 2026/114 Ali Solak Alanya Değirmendere 101 18 2026/115 Murat Solak Alanya Değirmendere 101 16, 19