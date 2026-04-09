T.C. ALANYA 8. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ
T.C.ALANYA 8. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN
Davacı TEİAŞ vekili tarafından aşağıda ismi yazılıdavalılar aleyhine mahkememize açılan Kamulaştırma Bedelinin tespiti ve tescil davasında; Kamulaştırma Kanunun 4650 SK.ile değişik 10.maddesi hükmü gereğince tensiben verilen karar uyarınca; aşağıda bilgileri yazılı taşınmazlarda davacı idarenin kararı ile belli kısımların kamulaştırılmasına karar verdiği, kıymet takdir komisyonu tarafından belirlenen bedeli aşmamak kaydıyla pazarlıkla satın alınması için anlaşma sağlanamadığından kamulaştırma bedelinin tespiti ve taşınmazın idare adına tescili için mahkememize iş bu davanın açıldığı ve mahkememizce yapılacak yargılama sonunda kamulaştırılacak taşınmazın belirlenecek kamulaştırma bedelinin 4650.SK gereğince saptanmasını müteakip kamulaştırma bedelinin ilgililer adına Vakıf Bankası T.A.O Alanya Şubesine yatırılmasına ve bedelin yatırılması üzerine de taşınmazın idare adına tesciline karar verilebileceği hususu Kamulaştırma Kanunun 4650 SK ile değişik 10.maddesi hükmü gereğince İLAN OLUNUR.
|ESAS NO
|DAVALI
|İLÇE
|MAHALLE
|ADA
|PARSEL
|2026/72
|İbrahim Hakkı Cunas
|Alanya
|Çamlıca
|280
|15, 16
|2026/73
|Meral Özdemir
|Alanya
|Çamlıca
|418
|22, 26
|2026/75
|Fatma Bekci
|Alanya
|Çamlıca
|282
|2
|2026/76
|Nurettin Aşkar
|Alanya
|Çamlıca
|458
|25
|2026/77
|Kerim Akın
|Alanya
|Çamlıca
|462
|26
|2026/78
|Ummuhani Ünalan
|Alanya
|Çamlıca
|471
|19
|2026/79
|Nejla Aydın
|Alanya
|Çamlıca
|498
|4
|2026/80
|Volkan Namal
|Alanya
|Çamlıca
|502
|1
|2026/81
|Ayşe Uysal ve diğerleri
|Alanya
|Çamlıca
|658
|40
|2026/82
|Emine Örkmen
|Alanya
|Saburlar
|104
|193, 24
|2026/83
|Rukiye Ayaz
|Alanya
|Saburlar
|104
|33
|2026/84
|Fatma Bakırcıoğlu
|Alanya
|Saburlar
|108
|101
|2026/85
|Ayşe Karataş ve diğerleri
|Alanya
|Saburlar
|108
|46
|2026/86
|Yunus Özkan ve diğerleri
|Alanya
|Saburlar
|108
104
|81,105,118
191
|2026/87
|Hatice Özden
|Alanya
|Saburlar
|115
|36
|2026/88
|Fatma Kaya
|Alanya
|Mahmutseydi
|423
|171
|2026/89
|Ali Yiğit
|Alanya
|Mahmutseydi
|478
|1
|2026/90
|Soner Uçar
|Alanya
|Güneyköy
|143
|1
|2026/91
|Adem Önal
|Alanya
|Güneyköy
|164
|3
|2026/92
|Mustafa Yılmaz
|Alanya
|Güneyköy
|169
|1
|2026/93
|Hasan Hüddoğlu
|Alanya
|Güneyköy
|173
|6
|2026/94
|Ali Ulukaya
|Alanya
|Güneyköy
|196
|47
|2026/95
|Fatma Arslan
|Alanya
|Güneyköy
|199
|51
|2026/96
|Yılmaz Gökce
|Alanya
|Yaylalı
|101
|180
|2026/97
|Nazlı Say ve diğerleri
|Alanya
|Yaylalı
|101
|17
|2026/98
|Ayşe Ak ve diğerleri
|Alanya
|Mahmutlar
|189
|2026/99
|Ahmet Kısa ve diğerleri
|Alanya
|Mahmutlar
|141
|2026/100
|Lokman Çalış
|Alanya
|Kocaoğlanlı
|120
|20
|2026/103
|Emin Yıldırım
|Alanya
|Güneyköy
|199
|31
|2026/104
|Alaittin Bülbül
|Alanya
|Mahmutseydi
|416
|83
|2026/109
|Yaşar Karakan
|Alanya
|Değirmendere
|110
|4
|2026/110
|Nuri Karakan ve diğerleri
|Alanya
|Değirmendere
|102
|1
|2026/111
|Yaşar Karakan
|Alanya
|Değirmendere
|110
|44, 32
|2026/112
|Ummuhani Bargaç
|Alanya
|Değirmendere
|110
|76
|2026/113
|Ahmet Sefer ve diğerleri
|Alanya
|Değirmendere
|110
|2
|2026/114
|Ali Solak
|Alanya
|Değirmendere
|101
|18
|2026/115
|Murat Solak
|Alanya
|Değirmendere
|101
|16, 19