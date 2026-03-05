Canlı
        Haberler Resmi İlanlar

        T.C. ALANYA 9. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

        İlandır
        Giriş: 06.03.2026 - 00:00
        İLAN

        T.C. ALANYA 9. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN / BAŞKANLIĞINDAN

        ESAS NO : 2026/232 Esas
        DAVALI/(LAR) : ANDREI KRUPSKII Saray Mahallesi Talat Efendi Sokak Smart Of Cleopatra Sitesi Dış Kapı No:23 İç Kapı No:4 Alanya/ ANTALYA


        Davacı/Davacılar tarafından aleyhinize açılan Tüketicinin Açtığı İtirazın İptali davasının yapılan yargılamasında;
        Mahkemenizce dava dilekçesinde belirtilen adresinize duruşma gününü bildirir davetiye çıkarılmış olup, adresinizden ayrıldığınız gerekçesiyle tebligat yapılamamıştır. Adres araştırmasından da bir netice alınamadığından dava dilekçesi ve duruşma gününün ilanen tebliğine karar verilmiştir.
        Durusma Günü: 30/04/2026 günü saat: 10:50'da duruşmada bizzat hazır bulunmanız, veya kendinizi bir vekille temsil ettirmeniz, Aksi taktirde H.U.M.K.'nun 3156 sayılı yasa ile değişik 213/2 maddesi uyarınca yargılamaya yokluğunuzda devam olunacağı hususu, Dava Dilekçesi ve duruşma günü yerine geçerli olmak üzere ilanen tebliğ olunur.

        #ilangovtr
        #Basın no ILN02415904