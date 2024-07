T.C. ALANYA BELEDİYE BAŞKANLIĞI

T.C.

ALANYA BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN



İ L A N

1-02.04.2015 tarihli ve 29314 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan “Atık Yönetimi Yönetmeliği” ve 24.08.2011 tarihli ve 27967 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan “Bazı Tehlikesiz Atıkların Geri Kazanımı Tebliği” gereğince Alanya İlçesi sınırlarında Alanya Belediyesi’ne bağlı mahallelerde kullanılmış giysiler, kıyafetler ve tekstil ürünlerinin kaynağında ayrı toplanması, taşınması, sınıflandırılması ve Geri Kazanım Hizmeti İşi 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 45. maddesi gereğince Açık Arttırma Usulü ile ihaleye çıkarılmıştır.

2-İhaleye ait işin muhammen bedelleri, geçici teminatları ve ihale saatleri tablodadır.

S. NO İhaleye Konu İşin Adı İşin süresi Yıllık Muhammen Bedeli ₺ Toplam Muhammen Bedeli ₺ Geçici Teminat ₺ Cayma Tazminatı ₺ İhale Saati 1 Alanya İlçesi Sınırlarında Alanya Belediyesi’ne bağlı Mahallelerde kullanılmış giysiler, kıyafetler ve tekstil ürünlerinin kaynağında ayrı toplanması, taşınması, sınıflandırılması ve Geri Kazanım Hizmeti İşi 3 Yıl 1.100.000-+KDV 3.300.000-+KDV 99.000- 330.000- 11.20

3-İhale 11/07/2024 tarihinde Belediye encümen toplantı salonunda yapılacaktır.



4-İHALEYE GİREBİLME ŞARTLARI

İhaleye katılacak gerçek veya tüzel kişiler de aşağıdaki şartlar aranır.

4.1-Gerçek Kişilerden:

a) Nüfus cüzdanı sureti, b) İkametgah İlmühaberi, c) Geçici ve Cayma Tazminatı

d) Sabıka Kaydı, e) İstekli adına vekâleten hareket ediliyor ise istekli adına teklifte bulunacak kişinin vekâletnamesi, f) İmza Sirküsü, g) Oda Kaydı, h) Vergi Kaydı, ı) Alanya Belediyesi’ne borcu olmadığına dair Mali Hizmetler Müdürlüğünden alınan Borcu Yoktur yazısı.i) Açık Arttırma Usulü İhale Şartnamesi ve eklerinin (İhale Dökümanının) satış bedelinin ödenmesine mütakipidareden alınacak “İhale Dökümanı Satış Belgesi,



4.2-Tüzel Kişilerden: a) Yetki Belgesini b) Tebligat için Adres Beyanı (Telefon. Faks ve Elektronik posta adresi) c) Şirket Yetkilisinin Nüfus Cüzdanı suretlerini d)İstekli adına vekâleten hareket ediliyor ise istekli adına teklifte bulunacak kişinin vekâletnamesini c) Geçici Teminat ve Cayma tazminatı f) Ticaret Sicil Gazetesi (son güncel hali ve şirket ortaklarının hepsinin de yazılı olduğu şekilde olacak) tasdikli olarak, g) Yetkilinin İmza Sirküsü, h) Şirket Yetkilisinin Sabıka Kaydını, ı) Oda kaydı, j) Vergi kaydı, k) Alanya Belediyesi’ne borcu olmadığına dair Mali Hizmetler Müdürlüğünden alınan Borcu Yoktur yazısı) l) Açık Arttırma Usulü İhale Şartnamesi ve eklerinin (İhale Dökümanının) satış bedelinin ödenmesine mütakip idareden alınacak “İhale Dökümanı Satış Belgesi”

4.3- Ortak girişim olması halinde ortak girişimi oluşturacak Gerçek veya Tüzel kişilerin Noterden ortaklık anlaşmasını ve her biri için hazırlanacak belgeleri vermeleri şarttır.

4.4- Derneklerden Ticaret Sicil Gazetesi ve Oda Kaydı istenmez.

5-Geçici teminat ve Cayma tazminatı mesai saatleri içinde Belediyemiz Emlak ve İstimlak Müdürlüğü tahsilat veznesine yatacaktır. Cayma tazminatı Kira Sözleşmesinin imzalanmasından sonra iade edilecek olup, Sözleşme imzalanmadığı takdirde irat kaydedilecektir.

6-İhale komisyonu ihaleyi yapıp yapmamakta ve en uygun bedeli tespitte serbesttir.

7-İhaleye girecekler Geçici Teminatı ve Cayma Tazminatını yatırıp istenen şartnamede ve yukarıda belirtilen evrakları 10.07.2024 günü Saat: 16:00' ye kadar Alanya Belediyesi Emlak ve İstimlak Müdürlüğü' ne teslim edecektir. İhaleye girecekler için Dosya ücreti 1.000,00.₺ -(KDV dâhil)’dir.

8-İhaleye ait şartname ve diğer evraklar mesai saatleri içinde Belediyemiz Emlak ve İstimlak Müdürlüğünden temin edilebilir.



İLAN OLUNUR.