Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Resmi İlanlar

        T.C. ALAPLI 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

        İlandır
        Giriş: 01.02.2025 - 00:00
        T.C. ALAPLI 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

        ESAS NO : 2024/64 Esas

        DAVACI : MEHMET KOÇDEMİR
        DAVALILAR : 1- ALAPLI MAL MÜDÜRLÜĞÜ
        2- GÜMELİ BELEDİYE BAŞKANLIĞI
        3- HÜSEYİN KOÇDEMİR


        Dava konusu Zonguldak İli, Alaplı İlçesi, Gümeli Beldesi, Merkez Mahallesi 201 ada 35 parsel sayılı taşınmaz ile 201 ada 30 parsel sayılı taşınmaz arasında kalan, 129,03 m²'lik yol üzerinde bir hak iddiasında bulunanlar olduğu takdirde ilanı takiben üç ay içerisinde mahkememizin yukarıda numarası yazılı dosyasına yazılı olarak başvurmaları Türk Medeni Kanununun 713/4-5 maddesi gereğince İLAN OLUNUR.

        #ilangovtr
        #Basın no ILN02165116