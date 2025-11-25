İ L A N

T.C. ALAŞEHİR 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ'NDEN

HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI ile FAİK GÜROCAK arasında mahkememizde görülmekte olan Tapu İptali Ve Tescil (Gaiplik Nedeniyle Hazine Adına Tescil) davası nedeniyle;

4721 sayılı TMK’nın 588. Md ne göre “Sağ olup olmadığı bilinmeyen bir kimsenin malvarlığı veya ona düşen miras payı 10 yıl resmen yönetilirse yada malvarlığı böyle yönetilenin yüz yaşını dolduracağı süre geçerse, Hazinenin istemi üzerine o kimsenin gaipliğine karar verilir. Gaiplik kararı verilebilmesi için gerekli ilan süresinde hiçbir hak sahibi ortaya çıkmazsa aksine hüküm bulunmadıkça gaibin mirası devlete geçer. Devlet, gaibe veya üstün hak sahiplerine karşı, aynen gaibin mirasını teslim alanlar gibi geri vermekle yükümlüdür.” maddesi gereğince TMK 33/2 maddesine göre aşağıda bilgileri bulunan ve gaipliğine karar verilenlerin gaipliği hakkında bilgisi olanların 6 ay içinde mahkememize haber vermeleri hususu ilanen tebliğ olunur. 10.11.2025

2025/201 ESAS SAYILI DOSYADA GAİPLİĞİ İSTENEN : Kurtuluş mahallesinde bulunan 1264 ada 2 parsel numaralı taşınmazın maliki MENDORELİ AHMET 2025/202 ESAS SAYILI DOSYADA GAİPLİĞİ İSTENEN : Alaşehir ilçesi, Ilıca Mahallesinde bulunan 1383 ada 1 parsel numaralı taşınmazın maliki FATMA: DÖNME KIZI2025/203 ESAS SAYILI DOSYADA GİPLİĞİ İSTENEN: Alaşehir ilçesi, Alkan Mahallesinde bulunan 141 ada 1 parsel numaralı taşınmazın maliki CEMİLE KESKİN VE HASİBE KOCASI RECAİ

2025/204 ESAS SAYILI DOSYADA GİPLİĞİ İSTENEN: Alaşehir ilçesi, Toygar Mahallesi Mahallesinde bulunan 193 ada 5 parsel numaralı taşınmaz maliki EMİNE SARCAN: MUSTAFA KIZI