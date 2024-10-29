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        T.C. ALİAĞA 1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

        İlandır
        Giriş: 30.10.2024 - 00:00
        T.C.
        ALİAĞA
        1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN İLAN

        Davacı Hamide Denizci ile davalılar İzmir Kadastro Müdürlüğü, Maliye Hazinesi ve dahili davalılar Aliağa Belediyesi Başkanlığı ile İzmir Büyükşehir Belediyesi Başkanlığı arasında mahkememizin 2024/414 esas sayılı dosyasında görülen davada; Türk Medeni Kanunu'nun 713/4 ve 5. Maddesi gereğince dava konusu, "İzmir ili, Aliağa İlçesi, Bozköy Mahallesi 1225 ada 8 parselin güneyinde bulunan 2878,99-m2 tescil harici alana" ilişkin kullanıcısı Ali kızı Hamide Denizci adına tapuda tescili talep edildiği hususu TMK' nun 713. maddesi uyarınca ilgililere ilan olunur.

        #ilangovtr
        #Basın no ILN02112216