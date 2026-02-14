T.C.

ALİAĞA

3. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ

Sayı : E.65982416-2023/366-Ceza Dava Dosyası

Konu :

10.02.2026



İ L A N



SANIK : BİRGÜL KARADAN

T.C.Kimlik No :42709462420, Vehbi ve Belkız kızı, 07/06/1994 doğumlu.

SUÇ : Hakaret, Tehdit

SUÇ TARİHİ : 22/07/2022

SUÇ YERİ : İzmir/Aliağa

KARAR TARİHİ : 09/07/2025Yukarıda açık kimliği yazılı sanık hakkında Hakaret suçundan yapılan yargılama sonucunda Ceza Verilmesine Yer Olmadığı, Tehdit suçundan yapılan yargılama sonunda ise Beraatine karar verildiği ve sanığın tüm aramalara rağmen bulunamaması nedeniyle kararın tebliğ edilemediği anlaşılmakla; kararın sanığa 7201 sayılı Tebligat Kan. 28/1. md. gereğinceilanen tebliğine karar verilmiş olup işbu ilan metni yayınlandığı tarihten itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağı, kararın tebliğinden itibaren 2 hafta içerisinde Mahkememize yazılı dilekçe vermek veya tutanağa geçirilmek koşuluyla Zabıt Katibine sözlü beyanda bulunmak suretiyle Aliağa 3.Asliye Ceza Mahkemesi nezdinde İzmir Bölge Adliye Mahkemesi ilgili Ceza Dairesine İstinaf yolu açık olmak üzere karar ilanen tebliğ olunur.10/02/2026