T.C.

ALTIEYLÜL BELEDİYESİ

Emlak ve İstimlak Müdürlüğü

Sıra No İlçesi Mahalle Ada No Parsel No Alan

(m²) Hisse Oranı Taşınmazın Niteliği Muhammen Bedel Geçici Teminat

(%3) 2886 S.Y DEVLET İHALE

KANUN USULÜ İhale Tarihi İhale Saati

1 Altıeylül Karakavak 106 25 1.063,86 Tam Arsa ₺960.000,00 ₺28.800,00 45. Madde

(Açık Teklif Usulü) 18.11.2025 10:00

2 Altıeylül Karakavak 106 30 950,32 Tam Arsa ₺855.000,00 ₺25.650,00 45. Madde

(Açık Teklif Usulü) 18.11.2025 10:05

3 Altıeylül Karakavak 106 31 635,97 Tam Arsa ₺575.000,00 ₺17.250,00 45. Madde

(Açık Teklif Usulü) 18.11.2025 10:10

4 Altıeylül Karakavak 106 33 703,73 Tam Arsa ₺635.000,00 ₺19.050,00 45. Madde

(Açık Teklif Usulü) 18.11.2025 10:15

5 Altıeylül Karakavak 106 36 1.844,35 Tam Arsa ₺1.660.000,00 ₺49.800,00 45. Madde

(Açık Teklif Usulü) 18.11.2025 10:20

6 Altıeylül Karakavak 108 15 2.747,50 Tam Arsa ₺2.475.000,00 ₺74.250,00 45. Madde

(Açık Teklif Usulü) 18.11.2025 10:25

7 Altıeylül Gökköy 0 1366 61.900,00 Tam Kargir Dört Adet

Koyun Sayası ve İki Samanlık

ve İki Tarla ₺21.665.000,00 ₺649.950,00 35/a ve 36. Madde

(Kapalı Teklif Usulü) 18.11.2025 10:30

8- Altıeylül Küçük

Bostancı 123 17 6.949,53 Tam Arsa ₺20.000.000,00 ₺600.000,00 35/a ve 36. Madde

(Kapalı Teklif Usulü) 18.11.2025 11:35

1- Yukarıda yazılı bulunan Taşınmazların hizalarında gösterilen muhammen bedelleri üzerinden, 1,2,3,4,5,6 Sıra No'lu Taşınmazların 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45. maddesine göre açık teklif usulüyle, 7 ve 8 Sıra No'lu Taşınmazların 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 35/a ve 36. maddesine göre kapalı teklif usulüyle şartname esasları dahilinde satış ihalesi yapılacaktır.

2- İstekli ihaleyi kazanırsa Satış Bedelinin %40’nı tebligat tarihinden itibaren 15 (OnBeş) gün içerisinde peşin olarak ödeyecektir. Kalan tutar, peşinatın ödendiği tarihi takip eden ay itibariyle başlamak üzere, eşit taksitler halinde ve aylık dönemlerle 6 taksit halinde ödenecektir. İstekli taşınmazın satış bedelinin tamamı üzerinden hesaplanacak olan kesin ihale teminatını (%6) Altıeylül Belediyesine ödeyecektir. Taksit ödemeleri her ayın sözleşme tarihine denk gelen gününde yapılacaktır. Arsa satış bedeline ilişkin taksit ödemelerinin eksik yapılması veya hiç yapılmaması durumunda 21/07/1953 tarihli ve 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun gereğince belirlenen oranı geçmemek üzere gecikme faizi alınır. Taksitler üst üste 3 defa ödenmediği durumda; borcun gecikme faizleriyle birlikte 30 gün içinde ödenmesi istenecek olup, ödenmemesi halinde satışın iptal edileceği ilgiliye yazılı olarak bildirilir. Bildirime rağmen borcun ödenmemesi halinde satış iptal edilir ve taşınmaz belediyeye iade edilir. Bu durumda yapılan ödemelere ait tutarlar faizsiz şekilde isteklinin kendi adına ait banka hesabına yatırılacaktır. İsteklinin yatırmış olduğu kesin ihale teminatı 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu hükümlerince Altıeylül Belediyesine gelir olarak kaydedilir. Taşınmaz için ödenmesi gereken tüm tutarlar ödendikten sonra taşınmazın tapu devri istekli adına yapılacaktır.

2- İhaleler, yukarıda belirtilen tarih ve saatlerde Altıeylül Belediyesi Gazi Mustafa Kemal Atatürk Yaşam Kompleksi (4.kat) Belediye Meclis Salonunda yapılacaktır. İhalelere ait şartnameler mesai saatleri içinde Altıeylül Belediyesi Emlak ve İstimlak Müdürlüğünden 500,00 (Beş Yüz Türk Lirası)-TL- karşılığında alınabilir.

3- Taşınmazların ihalelerine müracatlar Altıeylül Belediyesi Gazi Mustafa Kemal Atatürk Yaşam Kompleksi 3.Kat Emlak ve İstimlak Müdürlüğü'ne yapılacak olup son müracaat tarihi 17.11.2025 mesai bitimine (17:30) kadardır.Müracaat tarih ve saatinden sonra yapılan müracaatlar kabul edilmeyecektir.

4- İHALEYE KATILACAK GERÇEK KİŞİLERDEN İSTENİLEN BELGELER

a) 2886 sayılı Kanunun 37. Maddesine göre hazırlanmış Teklif Mektubu (7 VE 8 SIRA NO'LU TAŞINMAZLAR İÇİN)

b) İhaleye Katılan Taraflardan her sayfası ayrı ayrı imzalanmış şartname

c) Geçiçi Teminat yatırıldığına dair belge veya kesin ve süresiz banka teminat mektubu veya Hazine Müsteşarlığınca ihraç edilen devlet

iç borçlanma senetleri veya bu senetler yerine düzenlenen belge

d) Nüfüs Cüzdanı Fotokopisi,Ehliyet fotokopisi veya pasaporttan herhangi biri.

e) Tebligat adresini gösterir İkametgah Belgesi ve elektronik posta adresi beyanı

f) İstekliler adına vekaleten iştirak ediliyor ise, istekli adına teklifte bulunacak kimselerin vekaletnameleri ile vekaleten iştirak edenin noter tasdikli imza sirküleri

g) İhaleye katılacakların kendilerinin veya temsilcilerinin 2886 sayılı Devlet İhale Kanuna göre ihalelere katılmaktan yasaklı ve cezalı olmadığına dair EKAP'tan alınacak belge

h) Gerçek kişiler için noterden imza beyannamesi

ı) Belediyemize borcu olmadığına dair belge (Altıeylül Belediyesi veznelerinden alınabilir)

5- İHALEYE KATILACAK TÜZEL KİŞİLERDEN İSTENİLEN BELGELER

a) 2886 sayılı Kanunun 37. Maddesine göre hazırlanmış Teklif Mektubu (7 ve 8 SIRA NO'LU TAŞINMAZLAR İÇİN)

b) İhaleye Katılan Taraflardan her sayfası ayrı ayrı imzalanmış şartname

c) Geçiçi Teminat yatırıldığına dair belge veya kesin ve süresiz banka teminat mektubu veya Hazine Müsteşarlığınca ihraç edilen devlet

iç borçlanma senetleri veya bu senetler yerine düzenlenen belge

d) Tüzel Kişinin Ana Sözleşmesi yada Onaylı Tüzüğü

e) Tüzel kişiler için ticari sicil gazetesi, yetki belgesi ve yetkililere ait imza sirküleri

f) Vekaleten İhaleye katılma halinde,İstekli adına teklifte bulunacak kişinin noterden onaylı vekaletname ile noter tastikli imza beyannamesi,

g) Tebligat adresini gösterir Adres Beyanı ve elektronik posta adresi beyanı veya varsa KEP adresi

h) Faaliyet Belgesi ve vergi Kimlik Numarasını gösterir belge

ı) İhaleye katılacakların kendilerinin veya temsilcilerinin 2886 sayılı Devlet İhale Kanuna göre ihalelere katılmaktan yasaklı ve cezalı olmadığına dair EKAP'tan alınacak belge

i) Belediyemize borcu olmadığına dair belge (Altıeylül Belediyesi veznelerinden alınabilir)

6- Geçici Teminatlar Altıeylül Belediyesi Gazi Mustafa Kemal Atatürk Yaşam Kompleksi veya Altıeylül Belediyesi Hizmet Binası Veznelerine yatırılabilir.

7- İlana yazılmayan bilgiler şartnamede ve sözleşmede mevcut olup, ihaleye katılan her istekli satışı yapılacak olan taşınmazı görmüş, imzaladığı bu şartnamedeki şartları okumuş ve kabul etmiş sayılır.

8- İhalenin İta amirince onaylanmasına müteakiben yasal süre içerisinde alıcıya tebligat yapılacak olup, uhdesinde kalan istekliye tebliğ tarihinden itibaren 15 gün içinde ihale bedelinin %40'ı peşin, olarak ödenecektir. Tebliğ tarihinden itibaren 15 gün içinde ödemesini yapmayan isteklinin işlemi iptal edilecek olup, ödediği geçici teminat Belediyemize irad kaydedilecektir.

9- İhale, uhdesinde kalmayan şahıs ve hükmi şahısların yatırmış oldukları geçici teminatlar, dilekçelerinde belirtilen banka hesaplarına iade edilecektir.

10- Bu ilan, Arsa vasıflı taşınmaz satışı talebi ile ilgili Altıeylül Belediyesine verilen dilekçe sahiplerine duyuru mahiyetindedir.

11- Telgraf veya faks ile yapılacak teklifler postada meydana gelebilecek gecikmeler mazeret olarak kabul edilmeyecektir.

12- İdaremiz ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.

1,2,3,4,5 ve 6 SIRA NO'LU TAŞINMAZLAR İÇİN İSTEKLİLERİN BELGELERİ İLE BİRLİKTE İHALE GÜNÜ İHALE SAATİNDEN EN AZ 30 DAKİKA ÖNCE ALTIEYLÜL BELEDİYESİ GAZİ MUSTAFA KEMAL ATATÜRK YAŞAM KOMPLEKSİ (4.KAT) MECLİS TOPLANTI SALONUNDA HAZIR BULUNMALARI GEREKMEKTEDİR. İHALEYE KATILMAK İÇİN GEREKLİ OLAN BELGELERDE EKSİKLİK OLMASI HALİNDE DEĞERLENDİRMEYE ALINMAYACAKTIR

7 VE 8 SIRA NO'LU TAŞINMAZLAR İÇİN İSTEKLİLERİN BELGELERİ İLE BİRLİKTE İHALE GÜNÜ YUKARIDA BELİRTİLEN İHALE SAATİNE KADAR TEKLİF ZARFLARINI TESLİM ETMELERİ ZORUNLUDUR. İHALE SAATİNDEN SONRA GELEN TEKLİF ZARFLARI KABUL EDİLMEYECEKTİR. İHALEYE KATILMAK İÇİN GEREKLİ OLAN BELGELERDE EKSİKLİK OLMASI HALİNDE DEĞERLENDİRMEYE ALINMAYACAKTIR. iSTEKLİLERDEN GELEN TEKLİF ZARFLARI SAAT HİZALARINDA BELİRTİLEN SAATTE AÇILACAKTIR.