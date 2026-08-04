T.C. ALTINÖZÜ 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

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T.C. ALTINÖZÜ 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

(AİLE MAHKEMESİ SIFATIYLA)

ESAS NO : 2025/346 Esas

DAVALI : ABDURRAHMAN DELLA Üzümdalı Mahallesi Antakya-Reyhanlı Cadddesi Hilalkent 2 (Üzümdalı) No:490/4 İç Kapı No:351Antakya/ HATAY



Davacı Rama DELLA tarafından aleyhinize açılan Boşanma (Evlilik Birliğinin Temelinden Sarsılması Nedeni İle Boşanma (Çekişmeli)) davasının yapılan yargılamasında;

Mahkemenizce dava dilekçesinde belirtilen adresinize duruşma gününü bildirir davetiye çıkarılmış olup, adresinizden ayrıldığınız gerekçesiyle tebligat yapılamamıştır. Adres araştırmasından da bir netice alınamadığından dava dilekçesi ve duruşma gününün ilanen tebliğine karar verilmiştir.

Durusma Günü: 18/09/2026 günü saat: 15:30'da duruşmada bizzat hazır bulunmanız, veya kendinizi bir vekille temsil ettirmeniz, Belirtilen gün ve saatte geçerli bir mazeretiniz olmadan mahkemede hazır bulunmazsanız, ve diğer tarafın davayı takip etmemesi halinde dosya işlemden kaldırılabileceği, takip etmesi halinde duruşmaya yokluğunuzda devam edileceği ve yapılan işlemlere itiraz edemeyeceğiniz, tahkikatın sona erdiği duruşmada sözlü yargılamaya geçilebileceği, sözlü yargılama için duruşmanın ertelenmesi halinde tarafınıza ayrıca tebligat gönderilmeyeceği, HMK'nın 150. maddesi saklı kalmak kaydıyla yokluğunuzda hüküm verileceği ilanen tebliğ olunur.