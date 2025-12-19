Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Resmi İlanlar

        T.C. AMASYA 3. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

        İlandır
        Giriş: 20.12.2025 - 00:00
        İLAN
        T.C. AMASYA 3. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN / BAŞKANLIĞINDAN

        ESAS NO : 2024/273 Esas
        DAVALI : MURAT POLAT
        TC Kimlik No :106*****554


        Davacı Esma Savaş tarafından davalı Ahmet Koçak vd. davalılar aleyhine açılan; Muhdesat Aidiyetinin Tespiti davasında;
        Davalının, dava dilekçesinde belirtilen adresine çıkarılan davetiye tebliğ edilemediğinden ve tüm araştırmalara rağmen davalı Murat Polat'ın adresi tespit edilemediğinden davalı Murat POLAT'a ilanen tebligat yapılmasına karar verilmiş olup;
        Belirlenen 21/01/2026 günü 09:30'da Amasya 3. Asliye Hukuk Mahkemesi duruşma salonunda yapılacak olan ön inceleme duruşmasına gelmediğiniz, kendinizi vekil ile takip ettirmediğiniz veya gelip de davayı takip etmediğiniz, sulh için gerekli hazırlığı yapmadığınız takdirde diğer tarafın yargılamaya devam etmek istemesi durumunda yokluğunuzda yapılan işlemlere itiraz edemeyeceğiniz ve diğer tarafın muvafakatiniz olmadan iddia ve savunmasını genişletebileceği yahut değiştirebileceği ilanen tebliğ olunur.

        #ilangovtr
        #Basın no ILN02365578