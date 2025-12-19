T.C. AMASYA 3. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

İLAN

T.C. AMASYA 3. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN / BAŞKANLIĞINDAN

ESAS NO : 2024/273 Esas

DAVALI : MURAT POLAT

TC Kimlik No :106*****554



Davacı Esma Savaş tarafından davalı Ahmet Koçak vd. davalılar aleyhine açılan; Muhdesat Aidiyetinin Tespiti davasında;

Davalının, dava dilekçesinde belirtilen adresine çıkarılan davetiye tebliğ edilemediğinden ve tüm araştırmalara rağmen davalı Murat Polat'ın adresi tespit edilemediğinden davalı Murat POLAT'a ilanen tebligat yapılmasına karar verilmiş olup;

Belirlenen 21/01/2026 günü 09:30'da Amasya 3. Asliye Hukuk Mahkemesi duruşma salonunda yapılacak olan ön inceleme duruşmasına gelmediğiniz, kendinizi vekil ile takip ettirmediğiniz veya gelip de davayı takip etmediğiniz, sulh için gerekli hazırlığı yapmadığınız takdirde diğer tarafın yargılamaya devam etmek istemesi durumunda yokluğunuzda yapılan işlemlere itiraz edemeyeceğiniz ve diğer tarafın muvafakatiniz olmadan iddia ve savunmasını genişletebileceği yahut değiştirebileceği ilanen tebliğ olunur.