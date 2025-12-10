Örnek No:55*



T.C.

ANAMUR(SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞU

2024/10 SATIŞ

TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI

Mahkemece satışına karar verilen aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2024/10 SATIŞ sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:

1 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : Mersin İl, Bozyazı İlçe, ÇUBUKKOYAĞI Mahalle/Köy, Kırarası Mevkii, 589 Ada, 1275 Parsel sayılı taşınmaz 1.910,36 m2 yüzölçümlü olup tapuda tarla vasfı ile kayıtlıdır.

İmar Durumu :Var, 1/1000 ölçekli uygulama imar planı içinde 786,33m² si tarım alanı 25,69 m² si yol

Kıymeti : 3.545.540,00 TL

KDV Oranı : %20

Kaydındaki Şerhler: Tapu kaydında görüldüğü gibidir

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 06/01/2026 - 10:38

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bitiş Tarih ve Saati : 13/01/2026 - 10:38 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 03/02/2026 - 10:38

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bitiş Tarih ve Saati : 10/02/2026 - 10:38

2 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : Mersin İl, Bozyazı İlçe, ÇUBUKKOYAĞI Mahalle/Köy, Kırarası Mevkii, 589 Ada, 1276 Parsel sayılı taşınmaz 8.151,96 m² yüzölçümlü olup tapuda tarla vasfı ile kayıtlıdır.

İmar Durumu :Var, 1/1000 ölçekli uygulama imar planı içinde 7.900,83 m² si tarım alanı 219,06 m² si yol

Kıymeti : 14.904.037,55 TL

KDV Oranı : %20

Kaydındaki Şerhler: Tapu kaydında görüldüğü gibidir. Farklı tarihlerle TEİAŞ ve CEAŞ lehine irtifak hakkı tesisi vardır.

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 06/01/2026 - 11:46

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bitiş Tarih ve Saati : 13/01/2026 - 11:46 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 03/02/2026 - 11:46

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bitiş Tarih ve Saati : 10/02/2026 - 11:46

3 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : Mersin İl, Bozyazı İlçe, ÇUBUKKOYAĞI Mahalle/Köy, Kırarası Mevkii, 589 Ada, 1289 Parsel sayılı taşınmaz 15.437,04 m² yüzölçümlü olup tapuda tarla vasfı ile kayıtlıdır.

İmar Durumu :Var, 1/1000 ölçekli uygulama imar planı içinde 5.289,49 m² si tarım alanı 192,50 m² si yol

Kıymeti : 23.680.560,00 TL

KDV Oranı : %10

Kaydındaki Şerhler: Tapu kaydında görüldüğü gibidir. Farklı tarihlerle TEİAŞ ve CEAŞ lehine irtifak hakkı tesisi vardır.

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 06/01/2026 - 13:43

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bitiş Tarih ve Saati : 13/01/2026 - 13:43 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 03/02/2026 - 13:43

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bitiş Tarih ve Saati : 10/02/2026 - 13:43

07/12/2025

(İİK m.114 ve m.126)

(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.