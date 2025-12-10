Habertürk
        Haberler Resmi İlanlar

        T.C. ANAMUR(SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞU

        İlandır
        Giriş: 11.12.2025 - 00:00
        Örnek No:55*

        T.C.
        ANAMUR(SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞU
        2024/10 SATIŞ
        TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI

        Mahkemece satışına karar verilen aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2024/10 SATIŞ sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.
        Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:
        1 NO'LU TAŞINMAZIN
        Özellikleri : Mersin İl, Bozyazı İlçe, ÇUBUKKOYAĞI Mahalle/Köy, Kırarası Mevkii, 589 Ada, 1275 Parsel sayılı taşınmaz 1.910,36 m2 yüzölçümlü olup tapuda tarla vasfı ile kayıtlıdır.
        İmar Durumu :Var, 1/1000 ölçekli uygulama imar planı içinde 786,33m² si tarım alanı 25,69 m² si yol
        Kıymeti : 3.545.540,00 TL
        KDV Oranı : %20
        Kaydındaki Şerhler: Tapu kaydında görüldüğü gibidir
        Artırma Bilgileri

        1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 06/01/2026 - 10:38
        -----------------------------------------------------------------------------------------------------------
        Bitiş Tarih ve Saati : 13/01/2026 - 10:38
        2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 03/02/2026 - 10:38
        -----------------------------------------------------------------------------------------------------------
        Bitiş Tarih ve Saati : 10/02/2026 - 10:38

        2 NO'LU TAŞINMAZIN
        Özellikleri : Mersin İl, Bozyazı İlçe, ÇUBUKKOYAĞI Mahalle/Köy, Kırarası Mevkii, 589 Ada, 1276 Parsel sayılı taşınmaz 8.151,96 m² yüzölçümlü olup tapuda tarla vasfı ile kayıtlıdır.
        İmar Durumu :Var, 1/1000 ölçekli uygulama imar planı içinde 7.900,83 m² si tarım alanı 219,06 m² si yol
        Kıymeti : 14.904.037,55 TL
        KDV Oranı : %20
        Kaydındaki Şerhler: Tapu kaydında görüldüğü gibidir. Farklı tarihlerle TEİAŞ ve CEAŞ lehine irtifak hakkı tesisi vardır.
        Artırma Bilgileri

        1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 06/01/2026 - 11:46
        -----------------------------------------------------------------------------------------------------------
        Bitiş Tarih ve Saati : 13/01/2026 - 11:46
        2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 03/02/2026 - 11:46
        -----------------------------------------------------------------------------------------------------------
        Bitiş Tarih ve Saati : 10/02/2026 - 11:46

        3 NO'LU TAŞINMAZIN
        Özellikleri : Mersin İl, Bozyazı İlçe, ÇUBUKKOYAĞI Mahalle/Köy, Kırarası Mevkii, 589 Ada, 1289 Parsel sayılı taşınmaz 15.437,04 m² yüzölçümlü olup tapuda tarla vasfı ile kayıtlıdır.
        İmar Durumu :Var, 1/1000 ölçekli uygulama imar planı içinde 5.289,49 m² si tarım alanı 192,50 m² si yol
        Kıymeti : 23.680.560,00 TL
        KDV Oranı : %10
        Kaydındaki Şerhler: Tapu kaydında görüldüğü gibidir. Farklı tarihlerle TEİAŞ ve CEAŞ lehine irtifak hakkı tesisi vardır.
        Artırma Bilgileri

        1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 06/01/2026 - 13:43
        -----------------------------------------------------------------------------------------------------------
        Bitiş Tarih ve Saati : 13/01/2026 - 13:43
        2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 03/02/2026 - 13:43
        -----------------------------------------------------------------------------------------------------------
        Bitiş Tarih ve Saati : 10/02/2026 - 13:43

        07/12/2025

        (İİK m.114 ve m.126)

        (*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.

