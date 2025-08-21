T.C. ANDIRIN ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

T.C. ANDIRIN ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

ESAS NO : 2025/263 Esas



KAMULAŞTIRMA İLANI

Davaya konu edilen Kahramanmaraş İli, Andırın İlçesi, Yeşilyurt Mah./Köyü., 112 ada 50 parsel sayılı taşınmazın davacı idare Türkiye Elektrik Dağıtım Anonim Şirketi tarafından kamulaştırılma bedelinin tespiti ve tescili için Mahkememizin 2025/263 Esas sayılı dosyası ile dava açıldığı hususu 2942 Sayılı Kamulaştırma Yasasının 10.maddesinin 4. Bendi uyarınca ilan olunur. 18.08.2025