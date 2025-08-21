Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Resmi İlanlar

        T.C. ANDIRIN ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

        İlandır
        Giriş: 22.08.2025 - 00:00
        T.C. ANDIRIN ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN
        ESAS NO : 2025/263 Esas

        KAMULAŞTIRMA İLANI

        Davaya konu edilen Kahramanmaraş İli, Andırın İlçesi, Yeşilyurt Mah./Köyü., 112 ada 50 parsel sayılı taşınmazın davacı idare Türkiye Elektrik Dağıtım Anonim Şirketi tarafından kamulaştırılma bedelinin tespiti ve tescili için Mahkememizin 2025/263 Esas sayılı dosyası ile dava açıldığı hususu 2942 Sayılı Kamulaştırma Yasasının 10.maddesinin 4. Bendi uyarınca ilan olunur. 18.08.2025

        #ilangovtr
        #Basın no ILN02281243