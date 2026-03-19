T.C. ANKARA 10. AĞIR CEZA MAHKEMESİ

T.C.ANKARA 10. AĞIR CEZA MAHKEMESİNDEN

İ L A N



DOSYA NO : 2025/356 Esas

Bilişim Sistemleri Banka veya Kredi Kurumlarının Araç Olarak Kullanılması Suretiyle Dolandırıcılık suçundan Mahkememizin yukarıda esas ilamı ile yargılanan, Abdullah ve Ayşe oğlu, 25/09/1983 GAZİANTEP doğumlu, EYÜP SEZGİN,(T.C:22633877828) tüm aramalara rağmen bulunamamıştır.



Mahkememizin 17/06/2026tarihli duruşma ara kararı uyarınca;

" 25/09/1983 GAZİANTEP doğumlu, Sanık EYÜP SEZGİN'in dosya kapsamındaki bilgi ve belgelere göre yurt dışında olduğu ve kendisine ulaşılamadığı anlaşıldığından, CMK'nun 247/2.a maddesi gereğince sanığın ilan tarihinden itibaren 15 gün içerisinde savunmasını vermek üzere mahkememizde hazır olması gerektiği, aksi halde; CMK'nun 248. Maddesinde yer alan tedbirlere karar verileceği, mal varlığına el konulma ve hakkında CMK'nun 100. Maddesi gereğince yokluğunda tutuklama kararı verileceği ilan olunur."11/03/2026