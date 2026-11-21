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T.C. ANKARA 11. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN



ESAS NO : 2022/552 Esas

DAVACI :TÜRKİYE ELEKTRİK DAĞATIM ANONİM ŞİRKETİ



DAVALILAR : EMİROĞLU YURT İÇİ VE YURT DIŞI NAKLİYAT TİCARET ANONİM ŞİRKETİ



Davacı/Davacılar tarafından aleyhinize açılan Kamulaştırma (Bedel Tespiti Ve Tescil) davasının yapılan yargılamasında;

Mahkememizce dava dilekçesinde belirtilen adresinize gerekçeli karar ve istinaf başvuru dilekçesi tebliğe çıkarılmış olup, adresinizden ayrıldığınız gerekçesiyle tebligat yapılamamıştır. Adres araştırmasından da bir netice alınamadığından gerekçeli kararın"Davanın kabulü ile, Davaya konu Ankara İli Yenimahalle İlçesi İvedikköy - İmar Mah. 62242 Ada 1nolu parseldeki taşınmazdaki davalılara ait 234,15 m2 hisse bedelinin 2.201.010,00-TL olduğunun tespitine,-Vakıfbank Adliye şubesine depo edilen 2.201.010,00-TL'nindava tarihinden itibaren karar tarihine kadar geçerli olmak koşuluyla kamu alacaklarına uygulanan en yüksek faiz ile birlikte davalıların hisseleri oranında olmak üzere :Melahat Kayhan'a 97.290,00-TL, Filiz Ünal'a 97.290,00-TL, Ertuğrul Çakan'a 97.290,00-TL, Cemal Koca'ya 1.218.240,00-TL, Emiroğlu Yurt İçi ve Yurt Dışı Nakliyat Ticaret A.Ş 187.436,00-TL, Semi Çakan'a 251.732,00-TL, Aykut Çakan'a 251.732,00-TL ödenmesine, -Davalı adına kayıtlı Ankara İli Yenimahalle İlçesi İvedikköy - İmar Mah. 62242 Ada 1nolu parseldeki taşınmazın davalılar adına kayıtlı hisselerin tapusunun iptali ile davacı idare adına kayıt ve tesciline." şeklinde verilen kararve bu karara karşı davacı TEDAŞ vekilince "Ankara 11. Asliye Hukuk Mahkemesinin 2022/552 E. 2024/514 K. sayılı kararının kaldırılmasına karar verilmesini" talebini içerir istinaf başvuru dilekçesinin ilanen tebliğine karar verilmiştir.

Karara karşı tebliği tarihinden itibaren iki hafta içinde Ankara Bölge Adliye Mahkemesi istinaf yolu açık olmak üzere karar verildiği hususu dikkate alınarak, İşbu ilanın yayımlandığı tarihten itibaren kanuni süresinin geçmesiyle kararın ve istinaf başvuru dilekçesinin tebliğ edilmiş sayılacağı kanun yoluna başvuru süresinin bu tarihten itibaren başlayacağı hususu 7201 Sayılı Kanunun 28. Maddesi gereğinceilanen tebliğ olunur.