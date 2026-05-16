        T.C. ANKARA 13. AİLE MAHKEMESİ

        Giriş: 16 Mayıs 2026 - 23:50
        İ L A N
        T.C.ANKARA 13. AİLE MAHKEMESİNDEN

        ESAS NO : 2026/14 Esas

        DAVALI : GULAR KAZIMOVA - Allahveren ve Shukufa kızı 01/11/1966 doğumlu


        Davacı Noor Teyup YAĞMUR tarafından davalı Gular KAZIMOVA aleyhinize açılan Boşanma (Evlilik Birliğinin Temelinden Sarsılması Nedeni İle Boşanma (Çekişmeli)) davasının yapılan yargılamasında;
        Mahkememizce davalı Gular KAZIMOVA'yadava dilekçesinde belirtilen adresine tebligat çıkarılmış, adreste bulunmadığından tebligat yapılamamış ve tüm araştırmalara rağmen tebligata yarar açık ve kesin adrese ulaşılamadığından dava dilekçesinin ilanen tebliğine karar verilmiştir.
        İş bu ilanın dava dilekçesi yerine geçerli olmak üzere Tebligat Kanunu 28. Maddesi uyarınca ilanen tebliğ olunur. 15/05/2026

        #ilangovtr
        #Basın no ILN02471546