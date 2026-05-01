T.C. ANKARA 13. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ

T.C.

ANKARA

13. ASLİYE CEZA MAHKEMESİNDEN

İ L A N



ESAS NO : 2024/621

KARAR NO : 2026/218



Mahkememizin yukarıda esas ve karar numarası yazılı 09.03.2026 tarihli ilamı ile Vergi Usul Kanununa Muhalefet suçundan 213 Sayılı Kanunun 359/a-2, 7394 Sayılı Kanunun 4. Maddesi ile 213 Sayılı Kanunun 359 maddesine eklenen 4. fıkra ve TCK'nun 62 maddeleri gereğince neticeten 7 ay 15 gün hapis cezası ile cezalandırılmasına, CMK'nun 231/5 maddesi uyarınca hakkındaki HÜKMÜN AÇIKLANMASININ GERİ BIRAKILMASINA karar verilen İhsan ve Talia oğlu, 23.03.1966 doğumlu Mehmet Ata ÇEVİK, tüm aramalara rağmen bulunamamış, gerekçeli karar tebliğ edilememiştir.

1- 7201 sayılı Tebligat Kanununun 29. maddesi gereğince hüküm özetinin İLANEN TEBLİĞİNE,

2- Hüküm fıkrasının ilan tarihinden itibaren 7 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağına, CMK'nun 272 ve 273 maddeleri uyarınca hükmün tebliğinden itibaren iki hafta içinde mahkememize ya da en yakın mahkemeye bir dilekçe verilmesi veya zabıt katibine beyanda bulunması suretiyle istinaf yoluna başvurabileceği İLANEN TEBLİĞ OLUNUR. 29.04.2025