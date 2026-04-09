        T.C. ANKARA 14. SULH HUKUK MAHKEMESİ

        İlandır
        Giriş: 10.04.2026 - 00:00
        T.C.ANKARA 14. SULH HUKUK MAHKEMESİNDEN

        ESAS NO : 2025/641 Esas

        Mahkememizde görülmekte bulunan müteveffaya ait tereke davasının yapılan açık yargılamasında verilen ara kararı gereğince; 66907307086 T.C Kimlik Numaralı muris MUAZZEZ DÖKMEN'in terekesi mahkememizce muhafaza altına alınmış olup, müteveffanın yasal mirasçıları yapılan tüm araştırmalara rağmen isim ve tebliğe elverişli adresleri tespit edilemediğinden, müteveffanın mirasçılarının işbu ilanın gazetede yayınlandığı tarihten itibaren 1 yıl içerisinde mirasçılık sıfatlarını bildirmek üzere mahkememize müracaat etmesi aksi takdirde TMK'nun 594. maddesi gereğince mirasçıların miras sebebiyle istihkak davası açma hakları saklı kalmak üzere mirasın devlete geçeceğine dair gerekli kararın yokluğunda verileceği hususu ilanen tebliğ olunur.

        #ilangovtr
        #Basın no ILN02417377