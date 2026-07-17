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        T.C. ANKARA 15. SULH HUKUK MAHKEMESİ

        İlandır
        Giriş: 17 Temmuz 2026 - 23:50

        İ L A N

        T.C. ANKARA 15. SULH HUKUK MAHKEMESİNDEN


        ESAS NO : 2025/3 Tereke

        Ankara 15. Sulh Hukuk Mahkemenin 2025/3 Tereke dosyası ve birleşen Ankara 15. Sulh Hukuk Mahkemenin 2025/19 Tereke, Birleşen Ankara 15. Sulh Hukuk Mahkemenin 2025/14 Tereke dosyasında açılan Tereke Tespit istemi davasının yapılan yargılamasında;Muris Halil AYDIN (T.C: 54205550310)'ın 05.11.1987 tarihinde vefat ettiği murisin vasiyetname düzenlemediği, murise ait terekenin tespiti ve terekeye temsilci atanması talep edildiğinden;54112553466 TC kimlik numaralı, Türker AYDIN, Ali Hikmet ve Gülümser oğlu, 04/10/1970 doğumlu muris Halil AYDIN' ın mirasçılarının duruşma günü olan 13/10/2026 günü saat 11:30'da mahkememizde hazır olarak bulunmaları ve dava dilekçesi ve duruşma günün tebliği hususu ilanen tebliğ olunur.

        #ilangovtr
        #Basın no ILN02511292