T.C. ANKARA 15. SULH HUKUK MAHKEMESİ

İ L A N

T.C. ANKARA 15. SULH HUKUK MAHKEMESİNDEN



ESAS NO : 2025/3 Tereke

Ankara 15. Sulh Hukuk Mahkemenin 2025/3 Tereke dosyası ve birleşen Ankara 15. Sulh Hukuk Mahkemenin 2025/19 Tereke, Birleşen Ankara 15. Sulh Hukuk Mahkemenin 2025/14 Tereke dosyasında açılan Tereke Tespit istemi davasının yapılan yargılamasında;Muris Halil AYDIN (T.C: 54205550310)'ın 05.11.1987 tarihinde vefat ettiği murisin vasiyetname düzenlemediği, murise ait terekenin tespiti ve terekeye temsilci atanması talep edildiğinden;54112553466 TC kimlik numaralı, Türker AYDIN, Ali Hikmet ve Gülümser oğlu, 04/10/1970 doğumlu muris Halil AYDIN' ın mirasçılarının duruşma günü olan 13/10/2026 günü saat 11:30'da mahkememizde hazır olarak bulunmaları ve dava dilekçesi ve duruşma günün tebliği hususu ilanen tebliğ olunur.