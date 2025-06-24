T.C. ANKARA 16. SULH HUKUK MAHKEMESİ

2. İ L A N

T.C.

ANKARA 16. SULH HUKUK MAHKEMESİNDEN



ESAS NO : 2023/57 Tereke

Ankara ili, Beypazarı ilçesi, Saray Mah. Cilt no 67,Hane No: 84, nüfusuna kayıtlı bulunan Ali ve Ayşe'den olma Hüseyin BÖYÜKALAN TC: 13150061838 kimlik numaralı 29/10/1955 doğumlu olup,16/07/2021 tarihinde vefat eden müteveffa HÜSEYİN BÖYÜKALAN'nın mirası yasal mirasçılarının tümü tarafından reddedildiğinden, terekesinin iflas hükümlerine göre tasfiyesi talep etmiştir. Bu itibarla TMK'nun 620, 621 ve 634 maddeleri gereğince terekesinin re'sen defterinin tutulmasına başlanmış bulunduğundan,Kefalet sebebiyle alacaklılarıda dahil olmak üzere murisin mali durumu hakkında bilgi sahibi olan herkesin,murisin alacak ve borçlarını ilan tarihinden itibaren en geç BİR ay içinde varsa belgeleri ile birlikte hakimliğimize müracaatları ile beyan ve kayıt ettirmeleri, aksi halde Türk Medeni Kanununun 621. maddesi gereğince alacaklarını bu süre içinde kaydettirmeyenlerin mirasçıları ne şahsen nede terekeye izafetle takip edemeyecekleri, rehin ve teminat hakkında bilgi vermeleri lüzumu TMK'nun 629. maddesi uyarınca ilan olunur. 16/06/2025