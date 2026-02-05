T.C. ANKARA 17. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

T.C.ANKARA 17. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN



ESAS NO : 2025/237 Esas

DAVALI : Erdal ÇELİK Bahçelievler Mahallesi 329. Sokak A Blok No: 6A/14 Gölbaşı/Ankara



Davacı tarafından aleyhinize açılan İtirazın İptali davasının yapılan yargılamasında duruşma gününün ilanen tebliğine karar verilmiştir.

Duruşma Günü: 05/03/2026 günü saat: 09:45'de duruşmaya gelmediğiniz veya gelip de davayı takip etmeyeceğinizi bildirdiğiniz takdirde HMK'nın 150. maddesi gereğince yokluğunuzda davaya devam edileceği, yokluğunuzda yapılan işlemlere itiraz edemeyeceğiniz, davacının muvafakatiniz olmadan iddia ve savunmasını genişletebileceği yahut değiştirebileceği, sulh olmak için gerekli hazırlıkları yapmanız gerektiği ilan olunur.