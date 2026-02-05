Habertürk
        Haberler Resmi İlanlar

        T.C. ANKARA 17. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

        İlandır
        Giriş: 06.02.2026 - 00:00
        T.C.ANKARA 17. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

        ESAS NO : 2025/237 Esas

        DAVALI : Erdal ÇELİK Bahçelievler Mahallesi 329. Sokak A Blok No: 6A/14 Gölbaşı/Ankara


        Davacı tarafından aleyhinize açılan İtirazın İptali davasının yapılan yargılamasında duruşma gününün ilanen tebliğine karar verilmiştir.
        Duruşma Günü: 05/03/2026 günü saat: 09:45'de duruşmaya gelmediğiniz veya gelip de davayı takip etmeyeceğinizi bildirdiğiniz takdirde HMK'nın 150. maddesi gereğince yokluğunuzda davaya devam edileceği, yokluğunuzda yapılan işlemlere itiraz edemeyeceğiniz, davacının muvafakatiniz olmadan iddia ve savunmasını genişletebileceği yahut değiştirebileceği, sulh olmak için gerekli hazırlıkları yapmanız gerektiği ilan olunur.

