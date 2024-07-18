T.C.

ANKARA

17. SULH HUKUK MAHKEMESİ



Sayı :2023/834 Esas

Konu :Gaiplik

26/06/2024

İLAN

Davacılar , AFİFE ÖZCAN FOJNICA, AHMET ERHAN ARTAR, MİRAÇ ÖZCAN, MUAZ ÖZCAN, REŞAT ÖZCAN ile arasında mahkememizde görülmekte olan Gaipliğe Karar Verilmesi davası nedeniyle; Aşağıda kimlik bilgileri yazılı NESLİHAN ARTAR' dan 2014 tarihinden beri haber alınamadığı, bu sebeple gaipliğine karar verilmesi istenmiş olmakla;Yukarıda kimliği yazılı 2014 tarihinden bu yana gaip olduğu bildirilen NESLİHAN ARTAR' ın hayatından bilgisi olanların ve hayatta olup olmadığı ve adresi hakkında bilgisi olanların T.M.K. hükümleri gereğince iş bu ilanın yayım tarihinden itibaren ALTI AY (6 ay) içinde mahkememizin 2023/834 esas sayılı dosyasına bilgi verilmesi, aksi takdirde adı geçenin GAİPLİĞİNE karar verileceği hususu ilan olunur.

İLGİLİ KİŞİ : NESLİHAN ARTAR - 34630092906

ÇORUM ili, MERKEZ ilçesi, KALE mah/köy, 5 Cilt, 195 Aile sıra no, 19 sırada nüfusa kayıtlı, İSMET EROL ve GÜLZAR oğlu/kızı, 06/12/1963 doğumlu,