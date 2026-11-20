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T.C. ANKARA 19. AİLE MAHKEMESİNDEN / BAŞKANLIĞINDAN



ESAS NO : 2024/448 Esas

DAVACI : YASİN DEMİROK-31868383202 - Atapark Mah. Yanıklar Sk. No:10 İç Kapı No:3Keçiören/ ANKARA

VEKİLİ : Av. EBRU BAYKIN - [16448-44132-25802] UETS

DAVALI : MOMİNE MUZAFFAROVA



Davacı Yasin DEMİROK tarafından davalı Momine MUZAFFAROVA aleyhine mahkememizde açılmış olan Boşanma davası nedeniyle;ön inceleme tensip zaptı ve duruşma gününün ilanen tebliğine karar verilmiştir.

İlgili kişiye duruşma gününün 17/12/2026 günü saat: 10:30'da yapılacağının ihtarı ile; 'Sulh için gerekli hazırlığı yapmanız, duruşmaya yalnızca taraflardan birinin katılması ve yargılamaya devam edilmesini istemesi halinde yokluğunuzda yapılacak işlemlere itiraz edemeyeceğiniz ayrıca tarafınıza dilekçeleriniz gösterdiğiniz ancak henüz Mahkemeye sunmadığınız belgeleri sunmak veya başka yerden getirtilecek belgelerin getirtilmesi amacıyla gerekli açıklamayı yapmak için 2 hafta kesin süre verilmiş olup belirtilen süre içerisinde bu hususların yerine getirilmemesi halinde o delile dayanmaktan vazgeçmiş sayılacağınız ihtar olunur.'

Tebligat kanununun 31. maddesi gereğince ilan tarihinden itibaren 7 gün sonra Ön inceleme duruşma zaptı ve duruşma gününün tebliğ edilmiş sayılacağı, tebligat yerine geçerli olmak üzere ilanen tebliğ olunur.



İLGİLİ KİŞİ : MOMİNE MUZAFFAROVA