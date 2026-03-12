Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Resmi İlanlar

        T.C. ANKARA 19. SULH HUKUK MAHKEMESİ

        İlandır
        Giriş: 13.03.2026 - 00:00
        T.C.
        ANKARA
        19. SULH HUKUK MAHKEMESİ

        Sayı : 2023/1045 Esas
        02.03.2026
        İ L A N

        Mahkememizin 2023/1045 esas - 2025/1227 karar sayılı dosyası 04/11/2025 tarihinde karara çıkmış olup; Tüm aramalara rağmen adresi tespit edilemeyen davalı Hakkı ve Şaziye oğlu, 1964 doğumlu, 196*****884 kimlik numaralı HALİL SONER HOŞHAN'a GEREKÇELİ KARAR İLANININ ilanen tebliğ yapılmasına karar verilmiş olup,
        Yukarıda Esas ve Karar numarası yazılı olan dosyada "davanın kabulüne karar verilmiş olup, Ankara İli Çankaya İlçesi, Emek Mahallesi, 6137 ada, 20 parsel, zemin, 3 nolu bağımsız bölüm taşınmaz ile Korkutreis Mah., 1155 ada 44 parsel 1. bodrum, 84 nolu bağımsız bölümde bulunan ortaklığın açık arttırma satış sureti ile giderilmesine " şeklinde hüküm tahsis edilmiş olup, iş bu ilanın gerekçeli karar tebliği yerine kaim olmak üzere ilanen tebliğ olunur.

        #ilangovtr
        #Basın no ILN02420661