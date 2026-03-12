T.C.

ANKARA

19. SULH HUKUK MAHKEMESİ



Sayı : 2023/1045 Esas

02.03.2026

İ L A N

Mahkememizin 2023/1045 esas - 2025/1227 karar sayılı dosyası 04/11/2025 tarihinde karara çıkmış olup; Tüm aramalara rağmen adresi tespit edilemeyen davalı Hakkı ve Şaziye oğlu, 1964 doğumlu, 196*****884 kimlik numaralı HALİL SONER HOŞHAN'a GEREKÇELİ KARAR İLANININ ilanen tebliğ yapılmasına karar verilmiş olup,

Yukarıda Esas ve Karar numarası yazılı olan dosyada "davanın kabulüne karar verilmiş olup, Ankara İli Çankaya İlçesi, Emek Mahallesi, 6137 ada, 20 parsel, zemin, 3 nolu bağımsız bölüm taşınmaz ile Korkutreis Mah., 1155 ada 44 parsel 1. bodrum, 84 nolu bağımsız bölümde bulunan ortaklığın açık arttırma satış sureti ile giderilmesine " şeklinde hüküm tahsis edilmiş olup, iş bu ilanın gerekçeli karar tebliği yerine kaim olmak üzere ilanen tebliğ olunur.