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        T.C. ANKARA 19. SULH HUKUK MAHKEMESİ

        İlandır
        Giriş: 07 Eylül 2026 - 23:50
        T.C.
        ANKARA
        19. SULH HUKUK MAHKEMESİ

        Sayı : 2024/6 Tereke
        İLAN

        Müteveffa 01/07/1933 Kaman doğumlu, 41******894 T.C. Kimlik numaralı İsmail Hakkı Yeşil'in mirasçıları tespit edilemediğinden, TMK'nun 501. ve 594. maddeleri uyarınca mirasçılarının ilan yoluyla tespiti gerekmiş olup,

        Müteveffa İsmail Hakkı Yeşil'in varsa mirasçılarının son ilan tarihinden başlayarak en geç 1 yıl içerisinde mahkememize müracaatta bulunmaları, aksi takdirde murisin tereke eşyasının hazineye intikal edileceği hususu ilanen tebliğ olunur.
        #ilangovtr
        #Basın no ILN02542741