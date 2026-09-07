T.C. ANKARA 19. SULH HUKUK MAHKEMESİ
Giriş: 07 Eylül 2026 - 23:50
T.C.
ANKARA
ANKARA
19. SULH HUKUK MAHKEMESİ
Sayı : 2024/6 Tereke
İLAN
Müteveffa 01/07/1933 Kaman doğumlu, 41******894 T.C. Kimlik numaralı İsmail Hakkı Yeşil'in mirasçıları tespit edilemediğinden, TMK'nun 501. ve 594. maddeleri uyarınca mirasçılarının ilan yoluyla tespiti gerekmiş olup,
Müteveffa İsmail Hakkı Yeşil'in varsa mirasçılarının son ilan tarihinden başlayarak en geç 1 yıl içerisinde mahkememize müracaatta bulunmaları, aksi takdirde murisin tereke eşyasının hazineye intikal edileceği hususu ilanen tebliğ olunur.