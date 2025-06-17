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        T.C. ANKARA 2. İCRA HUKUK MAHKEMESİ

        İlandır
        Giriş: 18.06.2025 - 00:00
        T.C.
        ANKARA
        2. İCRA HUKUK MAHKEMESİ

        DOSYA NO : 2025/184 Esas

        DAVACI : POLONEZ TÜKETİM TEKSTİL İTHALAT İHRACAT SANAYİ VE TİCARET
        LİMİTED ŞİRKETİ
        VEKİLİ : Av. HÜSEYİN İLİK
        DAVALI : BARBAROS VERİM (T.C. Kimlik No: 1********14)
        DAVA :Şikayet (İcra Memur Muamelesi)
        DAVA TARİHİ : 03/08/2023
        DURUŞMA GÜNÜ : 18/09/2025
        DURUŞMA SAATİ : 09:25


        DAVALI BARBAROS VERİM'E İLANEN TEBLİGAT:
        Davacı Polonez Tüketim Tekstil İthalat İhracat Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi vekili tarafından mahkememizde görülen "Şikayet (İcra Memur Muamelesi)" davası nedeniyle;
        Mahkememizce yapılan tüm araştırmalara rağmen adınıza tebligat yapılamadığından dava dilekçesi, Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 32. Hukuk Dairesinin 19/02/2025 tarih, 2025/50 Esas, 2025/252 Karar sayılı ilamı, mahkememizin 17/03/2025 tarihli tensip zaptı ve duruşma gününün ilanen tebliğine karar verilmiştir.
        Duruşma gününün verildiği 18/09/2025 günü saat 09:25’te duruşmada bizzat hazır bulunmanız veya kendinizi bir vekille temsil ettirmeniz, aksi taktirde yargılamaya yokluğunuzda devam olunacağı hususu, dava dilekçesi, Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 32. Hukuk Dairesinin 19/02/2025 tarih, 2025/50 Esas, 2025/252 Karar sayılı ilamı, mahkememizin 17/03/2025 tarihli tensip zaptı ve duruşma günü yerine geçerli olmak üzere ilanen tebliğ olunur.

        #ilangovtr
        #Basın no ILN02242768