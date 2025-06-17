T.C.

ANKARA

2. İCRA HUKUK MAHKEMESİ



DOSYA NO : 2025/184 Esas

DAVACI : POLONEZ TÜKETİM TEKSTİL İTHALAT İHRACAT SANAYİ VE TİCARET

LİMİTED ŞİRKETİ

VEKİLİ : Av. HÜSEYİN İLİK

DAVALI : BARBAROS VERİM (T.C. Kimlik No: 1********14)

DAVA :Şikayet (İcra Memur Muamelesi)

DAVA TARİHİ : 03/08/2023

DURUŞMA GÜNÜ : 18/09/2025

DURUŞMA SAATİ : 09:25



DAVALI BARBAROS VERİM'E İLANEN TEBLİGAT:

Davacı Polonez Tüketim Tekstil İthalat İhracat Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi vekili tarafından mahkememizde görülen "Şikayet (İcra Memur Muamelesi)" davası nedeniyle;

Mahkememizce yapılan tüm araştırmalara rağmen adınıza tebligat yapılamadığından dava dilekçesi, Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 32. Hukuk Dairesinin 19/02/2025 tarih, 2025/50 Esas, 2025/252 Karar sayılı ilamı, mahkememizin 17/03/2025 tarihli tensip zaptı ve duruşma gününün ilanen tebliğine karar verilmiştir.

Duruşma gününün verildiği 18/09/2025 günü saat 09:25’te duruşmada bizzat hazır bulunmanız veya kendinizi bir vekille temsil ettirmeniz, aksi taktirde yargılamaya yokluğunuzda devam olunacağı hususu, dava dilekçesi, Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 32. Hukuk Dairesinin 19/02/2025 tarih, 2025/50 Esas, 2025/252 Karar sayılı ilamı, mahkememizin 17/03/2025 tarihli tensip zaptı ve duruşma günü yerine geçerli olmak üzere ilanen tebliğ olunur.