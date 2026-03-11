T.C. ANKARA 2. SULH HUKUK MAHKEMESİ

İ L A N

T.C.ANKARA 2. SULH HUKUK MAHKEMESİNDEN



ESAS NO : 2024/680

VASİYET YAPILAN : ALPAY ALİ ŞARABİ - 31909813262

VASİYET YAPILAN : NANEY MARGARET ŞARABİ - 31918812980



Mahkememizde görülmekte olan vasiyetname açılması (Noter) davasında yapılan açık yargılama sonucunda davasının yapılan yargılamasında;

Mahkememizce yapılan tüm araştırmalara rağmen tarafınıza tebligat yapılamaması üzerine gerekçeli kararın ilanen tebliğine karar verilmiştir.

Mahkememizin 21.10.2025 tarihli 2024/680 esas ve 2025/1312 karar sayılı ilamı ile;

" Talebin KABULÜ ile;

Ankara ili, Bala ilçesi, Yeniyapanşeyhli mah./köyü, 63 cilt, 28 hane, 34 bsn'de nüfusa kayıtlı, Ali Suphi ve Hatice Meliha'dan olma, 13/10/1928 doğumlu olup 14/05/2024 tarihinde vefat eden 12391057952 T.C. Kimlik numaralı muris ŞERİFE SUNA ÖZTÜRK tarafından düzenlettirilen ve Mahkememize intikal eden Ankara 11. Noterliğinin 26/07/2006 tarihli 10878 yevmiye numaralı düzenleme şeklinde vasiyetname ve Ankara 11. Noterliğinin 28/08/2007 tarihli 11487 yevmiye numaralı düzenleme şeklinde vasiyetnameden rücu ve vasiyetnamenin açılarak okunduğunun ilgililere tebliğ edildiğinin tespiti ile VASİYETNAMENİN AÇILMIŞ SAYILMASINA," istinaf kanun yolu açık olmak üzere karar verilmiş olduğu hususu ilanen tebliğ olunur.