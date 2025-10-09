T.C. ANKARA 20. SULH HUKUK MAHKEMESİ

T.C. ANKARA 20. SULH HUKUK MAHKEMESİNDEN



ESAS NO : 2025/28 Tereke

Mahkememiz dosyasından 18/08/2025 tarihinde vefat eden ve mirasının mirasçıları tarafından reddedildiği tespit ve tescil edilen, Konya İli, Karatay İlçesi, Nakipoğlu Mahallesi/Köyü, 150 cilt 302 hane no da nüfusa kayıtlı 15/02/1950 doğumlu Osman Nuri ve Saliha'dan olma56206208436 TC kimlik no'lu müteveffa Mehmet İhsan Karaman'ın terekesinin T.M.K'nin 612. Maddesi ile İ.İ.K'nin 218. Maddesi gereğince basit iflas usulü ile tasfiyesine karar verilmiştir. Müteveffadan alacaklı olanlarla, müteveffanın malvarlığından alacaklı istihkak iddiasında bulunanların İ.İ.K m. 218'e göre ilandan itibaren itibaren bir ay içinde mahkememiz dosyasında alacak ve istihkak iddialarını kaydettirmeleri ve dayanak belgelerini tevdi etmeleri, aksine davranış cezai sorumluluğu getirmek üzere, müteveffaya borçlu olanların da aynı bir aylık sürede kendilerini ve müflise verecekleri mal ve para miktarlarını bildirmeleri,Müteveffanın mallarını ellerinde bulunduranların ellerindeki malları aynı süre içinde mahkemenin emrine tevdi etmeleri, aksi takdirde cezai sorumluluklarının doğacağı ve rüçhan haklarından mahkum kalacakları,

Tasfiye memuru olarak Av. Nevzat Tokat'ın atanmasına,

T.M.K'nın 612, İ.İ.K'nın 166, 180,218. Maddeleri gereğince ilan ve tebliğ olunur.