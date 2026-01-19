Habertürk
        T.C. ANKARA 20. SULH HUKUK MAHKEMESİ

        İlandır
        Giriş: 20.01.2026 - 00:00
        T.C.ANKARA 20. SULH HUKUK MAHKEMESİNDEN / BAŞKANLIĞINDAN

        ESAS NO : 2024/1454 Esas

        Mahkememize davacı vekili tarafından hasımsız olarak açılan veraset davasında verilen ara kararı uyarınca; Sakarya ili, Adapazarı ilçesi, Akıncılar Mahallesi, Cilt No:1, Hane No: 559, BSN No:3'denüfusa kayıtlı olan Osman ve Düriye'den olma, 01/07/1937 doğumlu, 48838152942 T.C kimlik nolu KAMURAN BALIKÇI'nın 20/09/2016tarihinde vefat ettiği,KAMURAN BALIKÇI'nın üzerinde bulunan payı ikinci ve üçüncü derece üst soyu mirasçısı ve alt soyu mirasçısı bulunmadığından Devlet Hazinesine kaldığı,
        TMK'nun 594. maddesi gereğince; yukarıda açık kimlik bilgileri yazılı olan KAMURAN BALIKÇI'nın mirasçısının bulunup bulunmadığı, müteveffanın mirasçıları bulunmaları halinde mirasçıların ilan tarihinden başlayarak bunu takip eden 1 yıl içerisinde mirasçılık sıfatlarına bildirmek üzere mahkemeye müracaat etmelerine,
        İlanın yapıldığı tarihten tarihi takip eden 1 yıl içinde müteveffa mirasçılarının bulunmamaları, müteveffa mirasçılarının mahkemeye müracaatları bulunmaması halinde miras sebebiyle mirasçıların istihkak davası açma hakları saklı kalmak kaydıyla mirasın Devlet'e geçeceği hususu ilanen tebliğ olunur.11/12/2025

        #ilangovtr
        #Basın no ILN02363159